К Земле несется астероид 1998 OR2в: Каковы шансы столкновения и миллиардов смертей 29 апреля 2020 года

По предварительным данным NASA, космический объект приблизится к планете 29 апреля 2020 года. За скоростью движения астероида продолжают наблюдать.

Ученые-астрономы поделились своими наблюдениями и рассказали, какие астероиды могут представлять угрозу для планеты Земля в 2020 году. Специалисты считают, что к 29 апреля к планете приблизится большой астероид.

Какой астероид может угрожать Земле в 2020 году: прогноз на ближайшее время

Многие ученые отмечают, что 2020 год станет нелегким для человечества. В этом году возможны не только антропогенные кризисы, но и природные катаклизмы, в том числе падение астероидов, которые угрожают землянам.

Американские астрономы выступили на пресс-конференции и рассказали, что в апреле 2020 года один из астероидов, за которым долгое время велось наблюдение, приблизится к Земле.

Астероид, названный учеными 1998 OR2, предположительно приблизится к Земле на 6.3 миллиона километров, что считается критическим показателем. Ученые отмечают, что это достаточно близко для космического тела таких размеров.

Астероид был обнаружен в 1998 году, с тех пор его размеры варьировались от 2 до 5 километров в диаметре. Специалисты считают, что при таком расстоянии между Землей и астероидом траектория его полета может зайти в орбиту Земли.

Если космическое тело таких размеров окажется в земной орбите, отмечают астрономы, столкновение станет неминуемым. При этом ученые отмечают, что крушение подобного масштаба может стать фатальным для планеты и привести к миллиардам смертей.

Ранее ассоциацией было допущено, что космические тела изменили траекторию своего движения и покинули зону видимости

Несмотря на то, что в феврале 2020 года ученые исключили возможность столкновения астероида с Землей, новые данные свидетельствуют об изменении траектории его движения.

По предварительным данным, космический объект приблизится к планете 29 апреля 2020 года. За скоростью движения астероида продолжают наблюдать.

Почему некоторые астероиды могли быть незамеченными

На пресс-конференции американские ученые также выразили беспокойство современной ситуацией в космосе. Специалистами был предан огласке конфликт с бизнесменом и всемирно известным изобретателем Илоном Маском.

Ассоциация ученых обратила внимание прессы на то, что изучение космического пространства и потенциально опасных объектов затруднено из-за обилия спутников Маска.

Существует вероятность того, что некоторые космические тела, а именно астероиды, обнаруженные в 2004 и 2006 году, находятся вне зоны видимости из-за спутников предпринимателя.

Ранее ассоциацией было допущено, что космические тела изменили траекторию своего движения и покинули зону видимости. Однако многие ученые опровергли данную теорию: астероиды таких размеров не способны двигаться с подобной скоростью.

По поводу заявления ученых в NASA пообещали провести расследование и предпринять соответствующие меры в отношении изобретателя.

Некоторые ученые также высказывают теории о том, что энергия, позволяющая спутникам функционировать, и колебания, которые они испускают, могут оказывать влияние на космические тела, их скорость и траекторию движения.

На данный момент в космосе находится около 30 спутников компании Тесла, которые отличаются особой подсветкой и могут быть замечены на ночном небе невооруженным глазом.

Источник: rsute.ru