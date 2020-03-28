28.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Родительские субботы в апреле 2020. Какого числа будет Радоница?

20:33 28.03.2020 Фото: pxhere.com
0

Во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоминого воскресенья (или Антипасхи), Православная Церковь установила день поминовения усопших, первый после праздника Пасхи. Дата праздника уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 28 апреля

Родительские субботы в апреле 2020. Какого числа будет Радоница?
На кладбище не надо забывать о молитве
Сюжет: Православные обряды
Родительские субботы в апреле 2020. Какого числа будет Радоница?

Родительские субботы в апреле 2020. Какого числа будет Радоница?Перейдет ли РПЦ на онлайн-богослужения?Ещё 49 новостейСюжет: Смерть. Похороны. ПрощаниеСмерть: кот встречает хозяина в загробном мире? Правда ли, что кошки помогают людям на том свете?Родительские субботы в апреле 2020. Какого числа будет Радоница?Ещё 205 новостей

Родительская суббота в апреле 2020 года приходится на 28 число. Православная церковь в этот день отмечает Радоницу — особенный день поминовения усопших. В этот день и живые и мертвые едины. Обычно многие идут на кладбище в этот день, самое время навести порядок на могилках после долгой зимы. Но бытовые заботы не должны быть превыше молитвы об усопших, в родительскую субботу нужно побывать на Литургии и панихиде.

Радоница

Дата праздника уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 28 апреля

Во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоминого воскресенья (или Антипасхи), Православная Церковь установила день поминовения усопших, первый после праздника Пасхи.

Этот день называется Радоницей и считается Пасхой для усопших.

В день Радоницы христиане символично разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами Церкви, уже оставившими этот мир. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности.

 Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем, особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.

Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза и часть приготовленного отдается нищей братии на помин души. Такое общение с усопшими, выраженное через простые бытовые действия, отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами Церкви Того Бога, Который «не есть Бог мертвых, но живых» (Евангелие от Матфея, 22:32).

Распространившийся же в настоящее время обычай посещать кладбища в самый день Пасхи противоречит древнейшим установлениям Церкви: вплоть до девятого дня после Пасхи поминовение усопших никогда не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха — время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.

 Источник: CALEND.RU
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как обычно поминаете усопших? Ходите в церковь на Литургии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новую тест-систему диагностики коронавируса COVID-19 создали в Новосибирске. Результат за 90 минут
22:25 28-03-2020
Новую тест-систему диагностики коронавируса COVID-19 создали в Новосибирске. Результат за 90 минут
Семь человек заболели коронавирусом на 28 марта в Новосибирской области. На вечер новых случаев COVID-19 нет
22:19 28-03-2020
Семь человек заболели коронавирусом на 28 марта в Новосибирской области. На вечер новых случаев COVID-19 нет
Третья смерть от COVID-19 за 28 марта в России: умерла инфецированная коронавирусом жительница Москвы 1
22:10 28-03-2020
Третья смерть от COVID-19 за 28 марта в России: умерла инфецированная коронавирусом жительница Москвы
Перечень товаров первой необходимости утвердил глава правительства Михаил Мишустин
22:02 28-03-2020
Перечень товаров первой необходимости утвердил глава правительства Михаил Мишустин
Stop-коронавирус: полностью закрыла границы на автомобильных, железнодорожных, речных и пешеходных пунктах Россия с 30 марта 2020 года 1
21:51 28-03-2020
Stop-коронавирус: полностью закрыла границы на автомобильных, железнодорожных, речных и пешеходных пунктах Россия с 30 марта 2020 года
Смерть: кот встречает хозяина в загробном мире? Правда ли, что кошки помогают людям на том свете?
20:44 28-03-2020
Смерть: кот встречает хозяина в загробном мире? Правда ли, что кошки помогают людям на том свете?
Тренды в маникюре-2020. Тренды-2019 еще в моде?
20:38 28-03-2020
Тренды в маникюре-2020. Тренды-2019 еще в моде?
Лунный календарь садовода и огородника с 23 марта по 14 апреля 2020 года. Что делать на убывающую Луну?
20:36 28-03-2020
Лунный календарь садовода и огородника с 23 марта по 14 апреля 2020 года. Что делать на убывающую Луну?
Родительские субботы в апреле 2020. Какого числа будет Радоница?
20:33 28-03-2020
Родительские субботы в апреле 2020. Какого числа будет Радоница?
Шестая жертва-СOVID-19 в России: шестой больной коронавирусом умер Петербурге
20:23 28-03-2020
Шестая жертва-СOVID-19 в России: шестой больной коронавирусом умер Петербурге