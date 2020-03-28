Я не убивал: доказывает врачебную ошибку и свою невиновность Николай из Бердска

Парень утверждает, что нанес лишь легкий вред здоровью, который не мог повлечь смерть. Тогда как его обвиняют в умышленном причинении вреда. Николай настаивает на том, что ошиблись врачи.

Его ждет приговор и, возможно, тюремное заключение

Не избивал и не наносил травмы повлекшие смерть умершему наркоману, рассказал Николай из Бердска. Напомним, как писал «Курьер. Сред. Бердск» мужчина подрался с соседом наркоманом и теперь может сесть в тюрьму на 13 лет житель.

Пострадавший парень скончался на 11 день после госпитализации. У него было много сопутствующих заболеваний при наркозависимости, которыми он мучился много лет. Родные не согласны с судом — парня обвиняют по ст. 111 ч. 4 УК — умышленное причинение вреда здоровью. Тогда как суд стоит на своем — есть два заключения судмедэкспертизы, которые говорят о том, что парень умер от черепно-мозговой травмы. Со стороны защиты тоже есть две экспертизы, которые говорят о врачебной ошибке. По заключению частных врачей, причиной смерти стали серьезные заболевания и патологические процессы.

Николай, находясь в СИЗО (напомним, имена героев изменены — прим. авт.) смог связаться через таксофон с редакцией «Курьер. Сред. Бердск» 26 марта. Он рассказал, что после его задержания был резонанс. Были люди, которые откликнулись. Отмечал, что соседи, достаточно известные люди, бывший прокурор и депутат писали характеристики, рекомендательные письма для него. Отметил, что многие соседи были возмущены поведением наркозависимого. На Николая и подумать не могли, что тот может его убить.

Началось общение в тот роковой вечер с неблагонадежными соседями (напомним, по его словам, семья злоупотребляла алкоголем) с того, что брат наркомана пришел к Николаю и попросил помочь отправить парня в реабилитационный центр. Случилось это 30 октября 2018 года. В тот день конфликт был между братьями, потому что тот украл банковскую карточку. Парни стояли в пороге квартиры.

— У меня дома была дочь в комнате и отделочник. Который натягивал потолок. Дочь меня позвала, я пошел к ней. Слышу крики, возвращаюсь, его старший брат бьет по голове костылями. Это все видел строитель, он подтвердил это на суде, — рассказал Николай.

Николай утверждает, что он пострадавшего не бил. Причем отделочника не допрашивали четыре месяца. Брат покойного дал показания, что якобы Николай бил по лицу наркомана, по голове.

Единственное, когда он трогал парня — это 31 октября. Парни оставили бутылку водки в его квартире. Он пошел на следующий день ее отдавать, а парень наркоман вел себя неадекватно. Кричал и кидался на мать. У Николая был с собой пневматический пистолет, он выстрелил несколько раз в сторону парня. Попал ему в лицо. По его словам, серьезных травм он не получил.

Через день 2 ноября к соседям приехала скорая. Наркоман решил сбежать от врачей. Убегая парень упал с лестницы. Его брат дал показания, что якобы Николай приходил и выталкивал наркомана из квартиры и даже ударял по голове затвором пневматического пистолета. Хотя фельдшеры это отрицают. Николай рассказал, что отдал пистолет на экспертизу. На нем не было найдено крови потерпевшего и вообще никаких следов.

— Я признаю, что я стрелял в него из пневматики. Но это легкий вред здоровью, который не повлек смерти. У него остались только ссадины на лице. За это я готов ответить, — сказал Николай.

3 ноября парню в больнице стало хуже. У него взяли все анализы и не могли выявить в чем причина, выявили инфекцию. Было подозрение на травму головы. Для этого провели некоторые медицинские манипуляции, после которых ему стало еще хуже. Повреждений так и не было найдено. Но мозг парня был в очень плохом состоянии.

Николай рассказал, что он вместе с адвокатом отправлял в Москву по электронной почте в минздрава России запрос о результатах судмедэкспертизы. Они ответили, что никакой черепно-мозговой травмы у парня не было. Есть серьезные заболевания мозга, от которых тот умер. Затем они обратились к Граховскому, профессору, который учит будущих судмедэкспертов. Он, по словам Николая, также ответил, что парень умер от болезни, а не от травм.

Судья по делу отказалась комментировать течение дела «Курьер. Среда. Бердск» пока не будет приговора. Родные прислали все четыре экспертизы. В прокуратуре отметили, что комментарий могут дать в ближайшее время.

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