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Не верьте лжи: Никто не болеет коронавирусом на 28 марта в Бердске, заявила главврач Бердска

17:30 28.03.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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На сегодняшний день под наблюдением медиков Бердской центральной городской больницы находятся 129 горожан, из них 10 детей и 11 взрослых недавно прилетевших из Вьетнама и Таиланда. Обращение Аллы Дробинской к бердчанам.

Не верьте лжи: Никто не болеет коронавирусом на 28 марта в Бердске, заявила главврач Бердска
Главный врач ГБУЗ НСО «БЦГБ» Алла Дробинская рассказала о мерах профилактики и ситуации по короновирусной инфекции в городе

Главный врач ГБУЗ НСО «БЦГБ» Алла Дробинская рассказала о мерах профилактики и ситуации по короновирусной инфекции в городе

Мониторинг за контакными жителями, которые прилетел из стран, входящих в список неблагоприятных по короновирусной инфекции в городе Бердске обеспечивают специалисты взрослых и детских участковых служб. Два раза в день специалисты направляют актуальную информацию в Роспотребнадзор по городу Бердску и министрерство здравоохранения Новосибирской области.

На сегодняшний день под наблюдением медиков Бердской центральной городской больницы находятся 129 горожан, из них 10 детей и 11 взрослых недавно прилетевших из Вьетнама и Таиланда.

Если у прибывших лиц наблюдаются проявления ОРВИ, то они сразу же направляются в г. Новосибирск, взрослые переводятся в ГБУЗ НСО «Городскую клиническую инфекционную больницу №1», а дети в ГБУЗ НСО «Клиническую инфекционную детскую больницу №3». За весь период наблюдения из Бердска в область были направлены 3 человека, состояние этих пациентов удовлетворительное.

Сегодня среди жителей города Бердска нет подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Любая другая информация является ложной.

Для контактных лиц в Бердске соблюдаются все необходимые требования: выдаются больничные листы, вводится режим самоизоляции, дважды в день специалистами-медиками осуществляется контроль температуры и самочувствия граждан.

Ситуация также требует мониторинга пациентов в возрастном контингенте старше 60 лет, находящихся в контакте с недавно прилетевшими. На сегодняшний день под наблюдением находятся два таких человека. Сотрудники полиции проводят проверки в рамках действующего законодательства по соблюдению требований для пациентов, которые находятся на карантине, под домашним наблюдением в течение 14 дней! Рекомендовано находиться дома и не контактировать с другими лицами. Это жесткое требование необходимо выполнять!!

Пациенты в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистых и дыхательных путей, находятся под особым наблюдение медиков, так как относятся к самой высокой категории риска. На территории РФ зарегистрировано два случая летальных исходов, и оба случая связаны с тем, что у пациентов была сопутствующая патология и возрастной порог превышал 60 лет.

В соответствии с Указом президента РФ на сегодняшний день рекомендовано всем жителям находиться в домашних условиях, максимально ограничить все контакты. Постановлением Правительства РФ от 31 января 2020 года №66 короновирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. За нарушение режима самоизоляции, определенного постановлением эпидемиологической службы, может наступить административная или уголовная ответственность.

Анализируя сценарий распространения короновирусной инфекции в странах с критической ситуацией, на сегодняшний день самым действенным средством профилактики предотвращения распространения коронавирусной инфекции является самоизоляция.В сложившейся ситуации самое главное — это находиться дома, и переждать пик заболеваемости, исключив все контакты.

Данный вирус неустойчив к обработке любыми дезинфекционными средствами: жирорастворимым, спирторастворимыми, хлорсодержащими и к ультрофиолетовому излучению. Поэтому следует соблюдать элементарные меры профилактики: обрабатывать поверхности, проветривать помещения, проводить обработку бактерицидными лампами, как можно чаще мыть и обрабатывать руки антисептиком, в общественных местах, при скоплении большого количества людей, в транспорте и т.д. носить маски, меняя их каждые 2 часа. Можно использовать марлевые 4-5 слойные маски.

Сейчас основная задача каждого человека, это отнестись к ситуации серьезно и принять все профилактические и ограничительные меры.

В период до 3 апреля по всем профилям деятельности БЦГБ будет оказывать только экстренную и неотложную помощь.

Уважаемые бердчане! Обращаем ваше внимание, что на фоне сложившейся обстановки в СМИ, месенджерах и социальных сетях распространяется множество фейковых новостей, которые создают панику среди населения Не доверяйте анонимным и неподтвержденным данным. Следите за новостями на официальных ресурсах.

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От редакции

Как вы себя бережете?

Аноним, 27 марта 2020 22:48
Вирус пока себя никак не проявляет, как только один попадет в реанимацию, то следом пойдет вал и тогда будете, как Испанцы сортировать кому туда, а кому остаться.
Вот есть у нас в городе один интересный объект это 2 баня может подойти, для временного госпиталя, для тех кого надо принудительно закрыть на карантин.
Аноним, 28 марта 2020 00:59
Если голову засунуть в песок - то там никто не болеет.
А если тестов нет - то точно никто не болеет.
А кто болеет - у тех ОРВИ.
Им другие диагнозы ставить просто нельзя.
1, 28 марта 2020 10:28
Кто запрещает диагнозы ставить? Скандалы, интриги, расследования, тайные заговоры..
Николай, 28 марта 2020 03:04
Известные вирусологи, эксперты, мировые светила утверждают, что коронавирус может вызвать легкие недомогания (температуру, першение в горле, насморк и тд). Умирают от сопутствующих заболеваний (диабета, легочных, сердечных, инсульт и тд). В Италии, например, включают в статистику умерших от вируса тех, кто погиб в ДТП, зарезали в подворотне, короче всех, у кого после смерти нашли вирус. Северная Италия, как некоторые районы Китая страдают от загазованности воздуха (промышленные районы), потому там большая смертность от легочных заболеваний. Что мы наблюдаем в России и г. Бердске? Идет командно-штабное учение, на котором отрабатывается вопрос управления , реагирования муниципальных властей на вызовы бактериологической войны, пиарятся власти, медики и тд. В практическом плане нет ни сил ни средств, структуры ГО в СССР утеряны, управление не работает (мобильные телефоны зависнут от большой нагрузки, как это было в момент землетрясения в г. Бердске), радиостанции в службах города отсутствуют или не умеют пользоваться, система оповещения города не работает (репродукторы городские, по которым разносилось бы по городу слова Путина:" Братья и сестры. ...", как это было в начале войны 1941г ).
1, 28 марта 2020 10:27
Какие известные вирусологи и светила? Фамилии пожалуйста. Зачем в современном мире репродукторы, когда есть тв, интеренет и мессенджеры?
Николай, 28 марта 2020 11:44
Не давно в г. Бердске проходила акция университета г. Санкт-Петербурга по проверке крови в лаборатории ИНВИТРО, которая обнаружила у меня два вируса. Я насторожился, но специалисты объяснили, что это результат прививок, которые делали перед отправкой в Афганистан (не опасны для здоровья, обеспечивают иммунитет). В прошлом году мы наблюдали, как США отключили электростанции по всей стране. Репродукторы нужны для того, что во время войны государство в первую очередь лишают управления (блокируют спутники связи и сбивают, войска РЭБ делают помехи для прохождения радиоволн) человеку с военной подготовкой это понятно. Когда ехал поездом из Новосибирска в Москву, наблюдал картину, что радио и ТВ, интернет, мобильная связь не работают в большинстве мелких населённый пунктах, только на станциях крупных городов. Что опасность вируса-это фейковая информация запущенная, чтобы запугать , росечть панику, воздействовать на слабо образованное население (напуганными людьми легче управлять). Об этом говорят видные генералы, полковники ГРУ, также интервью вирусологов в интернете. Извемтный доктор Месников, который работал в США, странах Африки, давал интераью по вопросам вируса
Ириска, 28 марта 2020 09:07
В Новосибирске в больницах при входе всем измеряют температуру, а в Бердске почему нет?
Аноним, 28 марта 2020 10:57
Вам не хватает внимания? Может еще и личный досмотр нравится
Светлана, 28 марта 2020 11:39
Медперсонал в Бердске принимает заболевших , проявляя изумительные навыки рукоделия. Маска 8 слойная, выполненная в свободное от работы время своими руками, по выкройкам 1913 года,украшает медперсонал на передовой. Вот упущение - костюмы защитные медики сшить не успевают - дежурств и работы много(ну не на одну же ставку трудятся )Уважаемая ГЛАВ!!! врач, может потому и нет заболевших, потому что о тесетерах ваш персонал тоКА в интернете и читает ? а сколько у нас боксов и как готовы палаты к приему больных ? Квалификация персонала ? Ну - ну - нет заболевших, а скоКА тестеров у нас ? Читать ваш лепет противно
Я, 28 марта 2020 13:07
Надо было вместо церкви в микрорайоне больницу строить.Так неееет,нам же мало церквей,камень приперли освятили и место застолбили,а больниц и так полно.Надо в здании церкви организовать палаты для больных,поставить кровати.Хоть какая то польза будет от этих строений.
Аноним, 28 марта 2020 14:37
НВР:
Это спектакль, коронавируса вообще нет. А народ страдает, из за этого спектакля.
Аноним, 28 марта 2020 17:22
В Бердске в кардиологическом отделении санитаркам выдают одну маску на день работы. А положено ее менять через 2-3 часа. Вот реали нашей медицины. Люди сидите дома ибо наша медицина не справиться если пол города сразу заболеет.
Анна, 28 марта 2020 17:52
Только по телевизору и видим защитные костюмы на медработниках, оказывающим помощь заболевшим. А случись у нас, как защищаться медработникам? Ни масок ни спецодежды в достаточном количестве, но работать обязан будешь.
Аноним, 28 марта 2020 19:18
Как только начнется в Бердске массовое тестирование на короновирус, так сразу найдутся заболевшие.
Аноним, 28 марта 2020 19:18
Сначала смеялся, а теперь не смешно. Думал,читая ваши комменты, что это просто троллинг над СМИ и дезой, ан нет - внушаемость и зомбачество. Жаль вас, соседи, как же легко вами управлять, оказывается. СтОит лишь сто раз в день изо всех углов повторить какую-нибудь ахинею, мозг и отключается. Или его сразу не было?

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