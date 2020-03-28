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Закрывает отделения для посетителей с 30 марта по 3 апреля Почта России в Бердске из-за коронавируса

10:15 28.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме. Почта настоятельно рекомендует клиентам пользоваться цифровыми сервисами и готова оказать необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем.

Закрывает отделения для посетителей с 30 марта по 3 апреля Почта России в Бердске из за коронавируса
Почта России сообщает о режиме работы. Отделение почтовой связи в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Закрывает отделения для посетителей с 30 марта по 3 апреля Почта России в Бердске из за коронавируса

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Согласно разъяснительным материалам, размещенным на сайте Правительства РФ, Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций.

-Это означает, что мы не можем полностью остановить свою операционную деятельность, поскольку она является важнейшим звеном множества ключевых сфер нашей жизни: логистики, торговли, финансов и др. Тем не менее, чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, на следующей неделе с 30 марта по 3 апреля включительно Почта вводит особый режим работы, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Почты России в Новосибирской области.

С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи в стране будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме.

-Одна из главных задач компании сейчас — обеспечить доступность почтовых услуг. Мы настоятельно рекомендуем клиентам пользоваться нашими цифровыми сервисами и готовы оказать им необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем и т.д. Именно поэтому сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут осуществлять почтовый обмен, это особенно важно в сегодняшнее время, — уточнили в ведомстве.

справка

УФПС Новосибирской области включает 15 почтамтов, 777 стационарных отделений и 7 передвижных. Предприятие объединяет более 6000 сотрудников, в том числе более 2000 почтальонов. Доставку почты осуществляют около 300 автомобилей, общая протяженность почтовых маршрутов филиала составляет 58 600 км.

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От редакции

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Аноним, 28 марта 2020 10:54
Да.И это шоу уже стало раздражать. Пустой холодильник скоро заговорит.
Аноним, 28 марта 2020 11:20
А как получить пенсию???? Если человек до 30 числа не успел, теперь с голоду помереть?

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