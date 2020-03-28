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Умер четвертый пациент с коронавирусом в России

10:30 28.03.2020 Фото: Википедии
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Жертвой инфекции стала 56-летняя женщина, у которой не было одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. По данным на 27 марта всего в России зарегистрировано более 1000 случаев коронавируса в 58 регионах. Больше всего инфицированных в Москве.

Умер четвертый пациент с коронавирусом в России
В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Умер четвертый пациент с коронавирусом в России

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В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом. По данным оперативного штаба по контролю ситуации с заболеванием, жертвой инфекции стала 56-летняя женщина, у которой не было одного легкого после перенесенного онкологического заболевания, передает «Интерфакс».

«При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой», — рассказал сотрудник оперативного штаба.

В среду московские власти подтвердили первые две смерти от коронавируса: умерли два пожилых пациента, у которых развилась пневмония. Спустя два дня стало известно о кончине 70-летней пациентки с двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

По данным на 27 марта всего в России зарегистрировано более 1000 случаев коронавируса в 58 регионах. Больше всего инфицированных в Москве, где находится 703 человека с подтвержденным диагнозом. В стране выздоровели 45 человек, за последние сутки были выписаны семь россиян.

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