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Апрельские пенсии и пособия досрочно перевел для выплат россиянам Пенсионный фонд

10:45 28.03.2020 Фото: Википедии
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Средства направлены «Почте России» и другим доставочным организациям на предоставление выплат в период с 30 марта по 8 апреля. 27 марта средства в размере 356 млрд рублей перечислены кредитным организациям на выплаты с 1 по 12 апреля, а также «Почте России» на выплаты с 9 по 12 апреля.

Апрельские пенсии и пособия досрочно перевел для выплат россиянам Пенсионный фонд
ПФР досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель
Сюжет: Пенсионная реформа
Апрельские пенсии и пособия досрочно перевел для выплат россиянам Пенсионный фонд

Апрельские пенсии и пособия досрочно перевел для выплат россиянам Пенсионный фондПутин разрешил уходить на негосударственную пенсию с 55 и 60 летЕщё 131 новостей

Пенсионный фонд России досрочно перевел гражданам пенсии и пособия за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы. Об этом говорится в пресс-релизе фонда, который распространен в пятницу.

«В связи с указом президента России о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля Пенсионный фонд России досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель»,- говорится в сообщении.

В фонде рассказали, что 26 марта средства направлены «Почте России» и другим доставочным организациям на предоставление выплат в период с 30 марта по 8 апреля. Объем перечисленных средств составил 113,2 млрд рублей, включая 17,7 млрд рублей на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы.

27 марта средства в размере 356 млрд рублей перечислены кредитным организациям на выплаты с 1 по 12 апреля, а также «Почте России» на выплаты с 9 по 12 апреля.

Общий объем досрочного финансирования составил 469,2 млрд рублей, добавили в ПФР.

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