Виден из космоса черный снег под Искитимом недалеко от Бердска

Самые большие загрязнения обнаружили около Новосибирского электродного завода в р. п. Линево Искитимского района.

Чёрный снег Новосибирской области заметили из космоса

Мониторинг снежного покрова провели специалисты научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии. Снимки с космических аппаратов Sentinel-2 и Метеор-М представлены на сайте НИЦ «Планета».

На карте видно, что наиболее чёрные объекты располагаются в окрестностях Новосибирского электродного завода в Искитимском районе. Завод расположен в р. п. Линево, что примерно в 30 км от Бердска.

Значительное загрязнение снежного покрова учёные зафиксировали также и вдоль автомагистрали, по которой производится транспортировка угля из мест добычи на угольных разрезах – Ургунском, Восточном, Колыванском и Горловском.

Состояние снега и контроль его загрязнения даёт учёным понимание многих экологических процессов. Снежный покров обладает кумулятивным эффектом и позволяет проанализировать суммарное поступление загрязняющих веществ в атмосферу и на поверхность земли в определённой территории.