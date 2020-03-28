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Виден из космоса черный снег под Искитимом недалеко от Бердска

11:00 28.03.2020 Фото: НИЦ «Планета»
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Самые большие загрязнения обнаружили около Новосибирского электродного завода в р. п. Линево Искитимского района.

Виден из космоса черный снег под Искитимом недалеко от Бердска
Чёрный снег Новосибирской области заметили из космоса

Мониторинг снежного покрова провели специалисты научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии. Снимки с космических аппаратов Sentinel-2 и Метеор-М представлены на сайте НИЦ «Планета».

На карте видно, что наиболее чёрные объекты располагаются в окрестностях Новосибирского электродного завода в Искитимском районе. Завод расположен в р. п. Линево, что примерно в 30 км от Бердска.

Значительное загрязнение снежного покрова учёные зафиксировали также и вдоль автомагистрали, по которой производится транспортировка угля из мест добычи на угольных разрезах – Ургунском, Восточном, Колыванском и Горловском.

Состояние снега и контроль его загрязнения даёт учёным понимание многих экологических процессов. Снежный покров обладает кумулятивным эффектом и позволяет проанализировать суммарное поступление загрязняющих веществ в атмосферу и на поверхность земли в определённой территории.

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От редакции

Несчастные искитимцы?

Аноним, 28 марта 2020 11:18
У них всю жизнь так.Я такой снимок и с самолета сделаю
С низу грязь
Сверху дым,
Что за город? .......

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