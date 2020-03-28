Взбунтовались закрытые на карантин вернувшиеся из Таиланда 240 туристов на Сахалине

Власти решили временно их изолировать, но люди посчитали, что условия, которые им предоставили, плохие. Не всех поселили вместе с семьями, туалет и душ один на этаже. Поэтому они попытались вырваться с территории лагеря. Сдерживать толпу пришлось полиции и Росгвардии.

Сахалинцы, вернувшиеся из Таиланда, устраивают бунт в карантинном лагере

Лагерь «Юбилейный» в Березняках стал «горячей точкой» на карте Сахалинской области. Туда свезли островитян, которые вернулись вчера из Таиланда. Sakh.com сообщает, что часть людей очень сильно недовольна тем, как их содержат в карантинной зоне.

27 марта на территории лагеря происходил открытый конфликт. Сдерживали его полицейские в масках, которые стояли поодаль, и неизвестные мужчины без опознавательных знаков и с дубинками. Полковник полиции, который находился на месте, сказал сахалинцам, что это не его подчиненные.

— Вы только беззащитных можете бить? — выкрикивают люди.

— Бейте, что вы стоите? Начинайте уже! — поддерживает кто-то за камерой.

Полицейские попытались вернуть сахалинцев на территорию «Юбилейного», но люди сопротивлялись. До прямого применения силы не дошло. Возможно, что стражи порядка боятся подходить к гражданам ближе, чем на 1,5 метра. Если среди них есть больные, то все может закончиться дополнительным заражением. Люди начинают бунтовать и хотят сбежать.

Как позже выяснилось, коронавируса ни у кого нет. Выявлены 29 случаев других инфекций — у этих людей анализы возьмут снова. По словам персонала, также в лагерь везут микроволновые печи и обогреватели.

Как сообщают очевидцы, жену буяна увезли на обсервацию в числе прочих сахалинцев, экспресс-тест которых показал сомнительный результат. Из-за этого мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, повредил автомобиль скорой помощи и начал проявлять агрессию в отношении медиков.

Пресс-служба УМВД сообщает, что в связи с введением чрезвычайной ситуации на территории оздоровительного лагеря «Юбилейный» и санатория «Синегорские минеральные воды», где в настоящий момент на карантине содержится более 400 человек, УМВД России по Сахалинской области осуществляются мероприятия по охране порядка и безопасности граждан.

С целью недопущения нарушений режима карантина охрану учреждений осуществляют сотрудники полиции и Росгвардии. Стражи порядка выставлены по периметру объектов и держат постоянную связь с медиками для оперативного реагирования на случай возникновения конфликтов с пациентами.

Помимо этого, в настоящий момент решается вопрос о привлечении к административной ответственности по статьям 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), 19.4 (неповиновение законному требованию должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор), 19.5 (нарушение санитарного законодательства и невыполнения в установленный срок законного предписания (постановления) органа (должностного) лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор) одного из граждан, нарушившего установленные правила карантина в оздоровительном лагере «Юбилейный».

У 29 из них подозрение на коронавирус. Накануне все они вернулись из Таиланда, среди более 240 отдыхавших 46 детей.

Власти решили временно их изолировать, но люди посчитали, что условия, которые им предоставили, плохие. Не всех поселили вместе с семьями, туалет и душ один на этаже, да и комнаты не удовлетворили запросам отдыхавших на курортах сахалинцев. Поэтому они попытались вырваться с территории лагеря. Сдерживать толпу пришлось полиции и Росгвардии.

Татьяна Васильева, жительница Сахалина: «В изоляции, конечно, плохо, все хотят домой. Паники нет, все спокойно. Но условия хотелось бы и получше».

Вера Ким, жительница Сахалина: «Во-первых, в самолете, действительно, долго продержали, потом в туалет все хотели, а их же сразу в машину и сюда».

В итоге с недовольными властям все же удалось договориться. У всех условно зараженных медики возьмут анализы снова, а также изолируют их от других пассажиров в инфекционном отделении областной больницы. Остальные же пока останутся на территории лагеря.