Корабельных орудий XVIII века со дна Финского залива поднял подводный аппарат «Марлин – 350»

Аппарат «Марлин-350» поднял со дна корабельные орудия XVIII века

На совещании в Адмиралтействе, где под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова рассматривались итоги состоявшихся на прошлой неделе водолазных и подводно-технических работ по подъему древних орудий в акватории Северного форта №6 в Финском заливе, было особо отмечено успешное применение водолазами экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ России телеуправляемого необитаемого подводного аппарата ТНПА «Марлин – 350», (ТНПА «Марлин-350» являются подводными аппаратами нового поколения и состоят на вооружении Военно-Морского Флота). Подводный аппарат существенно повысил эффективность действий водолазов по подъему на поверхность 4-х корабельных орудий 18 века, похищенных вандалами с территории объекта культурного наследия федерального значения «Батарея Северная № 6, сообщает сайт Минобороны.

Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты ТНПА «Марлин-350» (произведены российской компанией «ТЭТИС ПРО») предназначены для проведения поиска аварийных подводных лодок и других объектов с последующим проведением осмотровых и обследовательских работ под водой в прибрежных морских районах или внутренних водах. Оснащение аппаратами типа «Марлин-350» поисково-спасательных сил было произведено в 2017 году в рамках деятельности Главного командования ВМФ по внедрению роботизированных спасательных технологий для снижения риска подводных работ с привлечением водолазных специалистов.

ТНПА «Марлин -350» может применяться для установки гидроакустических маркеров и подъема предметов, захваченных манипулятором.

ТНПА «Марлин-350» оборудован шестью движителями, из которых четыре горизонтальные двигателя расположены по векторной схеме. Благодаря техническому решению построения системы управления, а также применению современной элементной базы, «Марлин-350» позволяет обеспечить высокую точность и скорость отработки движителями сигналов управления (изменения скорости вращения, реверс), что соответствует самым высоким требованиям к поисково-спасательным средствам нового поколения.

Отличительной особенностью НПА «Марлин-350» являются его мобильность и маневренность. Это быстро развертываемая, простая в эксплуатации система, что немаловажно при жестких нормативах поисково-спасательных работ, проводимых поисково-спасательными силами ВМФ.

Для связи подводного аппарата и надводного модуля применяется тонкий, гибкий оптоэлектрический кабель с низким сопротивлением движению и близкой к нулевой плавучести. Система передачи данных построена таким образом, что позволяет подключать множество дополнительных датчиков и специального оборудования для подводных поисково-спасательных работ.

При проведении поисково-спасательных операций специалисты-спасатели ВМФ смогут устанавливать на «Марлин-350» дополнительную камеру высокого разрешения, многолучевой гидролокатор, альтиметр, гидролокатор кругового обзора, систему подводной навигации, одностепенный манипулятор, а также другое дополнительное оборудование.

Ранее, Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поблагодарил водолазов экспедиционного аварийно-спасательного отряда Главного командования Военно-Морского Флота за успешно выполненную задачу по подъему 4-х корабельных орудий 18-го века со дна Финского залива.

Адмирал Николай Евменов особо подчеркнул, что «6 водолазов экспедиционного аварийно-спасательного отряда Главного командования Военно-Морского Флота, которые приняли участие в водолазных и подводно-технических работах по подъему древних орудий в акватории Северного форта №6, обладают уникальным опытом погружений и водолазных работ. Это предопределило успех операции по подъему. Они показали высочайший профессионализм».

21 марта, в целях возвращения государству похищенных вандалами с территории объекта культурного наследия федерального значения «Батарея Северная № 6» 4-х корабельных орудий 18-го века, находящихся на дне Финского залива в акватории Северного форта № 6, были проведены водолазные и подводно-технические работы по их подъему. Для их выполнения привлекалась водолазная группа Экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ России, дислоцированная в Ломоносове и находящаяся в непосредственном подчинении Главкома ВМФ России. Руководил группой в ходе операции командир экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ капитан 2 ранга Сергей Гуляев. Все водолазы группы имеют опыт многократных погружений, в том числе и на глубины свыше 400 метров. Для выполнения подводно-технических работ были, также, привлечены самоходный плавучий кран «СПК-50150», рейдовый водолазный катер «Борис Киселев» Ленинградской военно-морской базы.

Поднятые орудия подлежат передаче ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУПИК) на ответственное хранение.