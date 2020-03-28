28.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Ищет убивших в драке мигранта из Узбекистана у бара «Галстук» двоих подозреваемых полиция Бердска

12:45 28.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: ГУ МВД по НСО
3 1

Смертельное ножевое ранение от неизвестных погибший получил в ночь на 22 марта. На 28 марта подозреваемые еще не установлены. Полицейские объявили розыск и опубликовали фото с видеокамер наблюдения и фоторобот предполагаемых убийц.

Ищет убивших в драке мигранта из Узбекистана у бара Галстук двоих подозреваемых полиция Бердска
Подозреваемые в убийстве у бара «Галстук»

Отдел МВД России по Бердску устанавливает личность неизвестных мужчин, причинивших 22 марта около 2 часов ночи в районе дома №13а по ул. Ленина тяжкий вред здоровью гражданину Узбекистана, который от полученных повреждений скончался. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в субботу, 28 марта, в управлении МВД по Новосибирской области, пока злоумышленников не задержали.

Приметы первого: на вид около 40-45 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, плечи широкие, тип лица европейский, лицо овальное, волосы светлые, залысины, щеки впалые, глаза большие светлые, нос широкий, губы средние, шея широкая. Был одет: черная вязанная шапка, куртка черная до середины бедра, спортивные брюки темного цвета.

Приметы второго: на вид около 30-32 лет, рост около 180-185 см, среднего телосложения, тип лица европейский, волосы светлые, глаза большие светлые, нос широкий, губы средние. Был одет: куртка матерчатая темного цвета с капюшоном, до середины бедра, брюки темного цвета, обувь темного цвета.

Если вам известны какие-либо сведения об обстоятельствах происшествия, а также сведения о лицах, изображенных на фотороботах, просьба сообщить в Отдел МВД России по городу Бердску по телефонам: 112, 3-00-23, 8-913-380-5856, 8-951-393-4447. Анонимность гарантируется.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что трагедия произошла в ночь на 22 марта. Драка началась в ночном клубе, а когда участники конфликта вышли на улицу, в ход пошли ножи. Налетчик вонзил нож и скрылся. Пострадавший скончался на месте. Заведено уголовное дело. Собственник бара «Галстук» Игорь Шмаков утверждает, что в самом баре не было конфликта.

К читателям «Курьер. Среда. Бердск» в дом на ул. Комсомольской приходил участковый с вопросами. Он рассказал, что в ночь на 22 марта в баре «Галстук» произошла драка. Потом она переместилась во двор домов на ул. Комсомольской, где и был убит мигрант. Вскоре полицейские объявили розыск и опубликовали фото с видеокамер наблюдения.

Ищет убивших в драке мигранта из Узбекистана у бара Галстук двоих подозреваемых полиция Бердска

Убил ножом, ведется розыск

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут убийц?

Аноним, 28 марта 2020 12:58
А, реально, ищут ли?
Аноним, 28 марта 2020 13:47
Похоже «трудности» в поисках.
По логике в баре все под камерами, ещё с десяток в округе, свидетелей с дюжину, наверняка и машину знают на которой и уехали и приехали - а тут даже фото выложили, где полоски на куртке, да тюбетейка сверху. И работы Пикасо
Аноним, 28 марта 2020 15:20
Вот ни понимал никогда людей которые ставят камеры с таким разрешением???Кого вы там хотите увидеть?силуэт в виде человека?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Два новых больных коронавирусом выявили 28 марта в Новосибирской области. Зараженных 7 человек
16:04 28-03-2020
Два новых больных коронавирусом выявили 28 марта в Новосибирской области. Зараженных 7 человек
БердскКарантин: Убирать мусор и чистить дороги в неделю простоя из-за коронавируса будут службы Бердска
16:00 28-03-2020
Карантин: Убирать мусор и чистить дороги в неделю простоя из-за коронавируса будут службы Бердска
Запретить передвижение по стране на время пандемии коронавируса хотят в России
15:45 28-03-2020
Запретить передвижение по стране на время пандемии коронавируса хотят в России
Зарезали с особой жестокостью и сожгли пенсионера из-за гармошки и бензопилы в Новосибирской области
15:30 28-03-2020
Зарезали с особой жестокостью и сожгли пенсионера из-за гармошки и бензопилы в Новосибирской области
БердскУбитые дороги: Залатали жуткие дыры на ул. Красноармейской в Бердске 1
15:15 28-03-2020
Убитые дороги: Залатали жуткие дыры на ул. Красноармейской в Бердске
Умер больной коронавирусом 57-летний пациент в Оренбурге
15:15 28-03-2020
Умер больной коронавирусом 57-летний пациент в Оренбурге
Возмездие спустя 25 лет: Жестко убил топором и изнасиловал двух женщин в 1995 году рецидивист в Оренбурге
15:00 28-03-2020
Возмездие спустя 25 лет: Жестко убил топором и изнасиловал двух женщин в 1995 году рецидивист в Оренбурге
Бердск75 дней до Победы: я теперь заворачиваю целой батареей
14:45 28-03-2020
75 дней до Победы: я теперь заворачиваю целой батареей
БердскМЧС: Как не спалить жилье во время вынужденных каникул из-за коронавируса? Сидите дома, но не курите
14:30 28-03-2020
МЧС: Как не спалить жилье во время вынужденных каникул из-за коронавируса? Сидите дома, но не курите
Сняли на видео дезинфекцию из-за коронавируса больниц в Италии силами Минобороны России
14:15 28-03-2020
Сняли на видео дезинфекцию из-за коронавируса больниц в Италии силами Минобороны России