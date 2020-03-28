Ищет убивших в драке мигранта из Узбекистана у бара «Галстук» двоих подозреваемых полиция Бердска

Смертельное ножевое ранение от неизвестных погибший получил в ночь на 22 марта. На 28 марта подозреваемые еще не установлены. Полицейские объявили розыск и опубликовали фото с видеокамер наблюдения и фоторобот предполагаемых убийц.

Подозреваемые в убийстве у бара «Галстук»

Отдел МВД России по Бердску устанавливает личность неизвестных мужчин, причинивших 22 марта около 2 часов ночи в районе дома №13а по ул. Ленина тяжкий вред здоровью гражданину Узбекистана, который от полученных повреждений скончался. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в субботу, 28 марта, в управлении МВД по Новосибирской области, пока злоумышленников не задержали.

Приметы первого: на вид около 40-45 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, плечи широкие, тип лица европейский, лицо овальное, волосы светлые, залысины, щеки впалые, глаза большие светлые, нос широкий, губы средние, шея широкая. Был одет: черная вязанная шапка, куртка черная до середины бедра, спортивные брюки темного цвета.

Приметы второго: на вид около 30-32 лет, рост около 180-185 см, среднего телосложения, тип лица европейский, волосы светлые, глаза большие светлые, нос широкий, губы средние. Был одет: куртка матерчатая темного цвета с капюшоном, до середины бедра, брюки темного цвета, обувь темного цвета.

Если вам известны какие-либо сведения об обстоятельствах происшествия, а также сведения о лицах, изображенных на фотороботах, просьба сообщить в Отдел МВД России по городу Бердску по телефонам: 112, 3-00-23, 8-913-380-5856, 8-951-393-4447. Анонимность гарантируется.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что трагедия произошла в ночь на 22 марта. Драка началась в ночном клубе, а когда участники конфликта вышли на улицу, в ход пошли ножи. Налетчик вонзил нож и скрылся. Пострадавший скончался на месте. Заведено уголовное дело. Собственник бара «Галстук» Игорь Шмаков утверждает, что в самом баре не было конфликта.

К читателям «Курьер. Среда. Бердск» в дом на ул. Комсомольской приходил участковый с вопросами. Он рассказал, что в ночь на 22 марта в баре «Галстук» произошла драка. Потом она переместилась во двор домов на ул. Комсомольской, где и был убит мигрант. Вскоре полицейские объявили розыск и опубликовали фото с видеокамер наблюдения.