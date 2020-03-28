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Извещать о блокировке денег клиентов и причинах этого обязаны российские банки с 28 марта

13:15 28.03.2020 Фото: Википедии
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В Госдуме отметили, что банки и раньше блокировали счета граждан в случае проведения сомнительных операций, но они не были обязаны об этом информировать клиентов, что могло ущемлять их права.

Извещать о блокировке денег клиентов и причинах этого обязаны российские банки с 28 марта
Банки обязали с 28 марта сообщать клиентам о блокировке их средств и причинах

Российские банки с 28 марта обязаны информировать клиентов о блокировке счета и причине такого решения. Данное обязательство возникает в связи с вступлением в силу изменений в статью 9 Федерального закона «О национальной платежной системе».

Как отмечает глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, банки и раньше блокировали счета граждан в случае проведения так называемых сомнительных операций, но они не были обязаны об этом информировать клиентов, что могло ущемлять их права.

«Сейчас бывает такая ситуация, когда человек приходит что-то купить, и не может — у него заблокировали счета. Его не проинформировали об этом. Счета заблокировали в связи с проведением по его счету сомнительной операции. Чтобы таких ситуаций не было, мы как раз приняли закон, что банк должен проинформировать клиента о блокировке счета и ее причинах», — комментирует новеллу депутат.

Аксаков отметил, что когда банки начнут сразу информировать клиента о факте блокировки счета, гражданин сможет оперативно приступить к процедуре реабилитации, если считает, что его средства были заблокированы неоправданно, передает ТАСС.

В декабре 2019 года ЦБ РФ рекомендовал банкам оперативно информировать своих клиентов о блокировке по решению налогового органа, поскольку в ряде случаев клиенты не знают, по каким причинам по их счетам не проводятся операции. Тогда зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин отмечал, что данные рекомендации будут способствовать конструктивному взаимодействию между банками и бизнесом, а также позволят снять недопонимание во взаимоотношениях финансовых организаций и предпринимателей.

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