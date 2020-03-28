Закрыть магазины, рестораны, фитнес-центры, салоны красоты и театры с 28 марта по 5 апреля попросил глава Новосибирской области. И в Бердске тоже

Рекомендации по борьбе с коронавирусом касаются и организаций Бердска. Чтобы исключить контакты людей и распространение опасногой инфекции. Санатории просят воздержаться от бронирования мест. В обычном режиме оставят работать только аптеки и продуктовые магазины.

Губернатор НСО Андрей Травников объявил борьбу с коронавирусом

В субботу, 28 марта, губернатор новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о дополнительной защите населения от коронавируса, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63 ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в целях защиты населения и территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, предотвращения угрозы общественно опасных последствий, возникших в результате виновных действий (бездействия) физических или юридических лиц, предусмотренных статьями 6.3, 6.4, 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации постановляю:

Принять дополнительные меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации:

1. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 28.03.2020 по 05.04.2020:

1) приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) приостановить посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в подпункте 1 настоящего пункта мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), аквапарков, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

3) приостановить работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;

4) приостановить работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

2. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 28.03.2020 по 01.06.2020 приостановить:

1) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

2) деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:



обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3. С 28.03.2020 по 05.04.2020 приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (кроме столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций), за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

4. С 28.03.2020 по 05.04.2020 приостановить предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Новосибирской области.

С 06.04.2020 предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ НСО «МФЦ») осуществлять исключительно по предварительной записи в автоматизированной информационной системе «Центр приема государственных услуг» посредством официального сайта (https://www.mfc-nso.ru/), мобильного приложения и единой справочной службы ГАУ НСО «МФЦ».

5. Областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, приостановить по 12.04.2020 включительно посещение обучающимися указанных организаций.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, приостановить по 12.04.2020 включительно посещение обучающимися указанных организаций.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, обеспечить в этих организациях работу дежурных групп, обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.

8. Рекомендовать гражданам, находящимся на территории Новосибирской области:

1) ограничить посещение мест массового скопления людей, поездки общественным транспортом;



2) гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения;3) ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

9. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Хальзов К.В.) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Новосибирской области, в период действия режима повышенной готовности.

10. Департаменту информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (Нешумов С.И.) обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

11. Министерству труда и социального развития Новосибирской области (Фролов Я.А.), министерству физической культуры и спорта Новосибирской области (Ахапов С.А.), имеющим подведомственные пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы:



приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, а также в гостиницах, расположенных в санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

12. При исполнении настоящего постановления учитывать то, что в соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредвиденным обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.

А.А. Травников