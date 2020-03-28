75 дней до Победы: я теперь заворачиваю целой батареей

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

22 08 1943

Здравствуйте Маша, Геннадий, Мамаша! 21/ VIII



Маша, сегодня получил от вас 2-е письмо, писанное 9/ VIII. Хотя вы и говорите, что писали больше, но я получил от вас только 2-е.Это, наверное, объясняется тем, что нашу дивизию перевели в другую армию. А что касается меня, то я вам написал писем 6, но вы получили, как говорите, только 2.

Ну, я живу, Маша, ничего; продвинулся по должности. Работаю командиром батареи. Наш старый комбат заболел, так что я теперь заворачиваю целой батареей. Ею сейчас управлять особенно сложно, т.к. мы в наступлении.

Сообщаю вам, что за отлично проведённую операцию в наступлении я представлен к правительственной награде – ордену Отечественной войны I степени.

Маша, вы обо мне особенно не беспокойтесь, т.к. фронтовой жизнью сжился.



Маш, прошу сообщить адрес Денисова.Ну, пока до свиданья, с приветом ваш сын В. Лыков.P.S Маша, сообщите получили 1000 руб. и аттестат на 400 руб.Передай привет Гале Яловой, Тоне, Ивану Терентьевичу и всем остальным.Новосиб.Обл.Новосиб. р-онп. БердскОктябрьская № 19Лыковой Марии ИгнатьевнеПолевая почта 11958 «Л» Лыкову В