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Погибли 8 человек в страшном пожаре в Екатеринбурге. Подозревают поджог

13:45 28.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Семеро сгорели. Еще одна женщина скончалась в больнице из-за обширных ожогов. В двухэтажном доме барачного типа горели подъезд и кровля на площади 200 кв. метров.

Погибли 8 человек в страшном пожаре в Екатеринбурге. Подозревают поджог
Количество погибших при пожаре в Екатеринбурге возросло до восьми

Число погибших при пожаре в двухэтажном доме в Екатеринбурге увеличилось до восьми. Женщина, которая была госпитализирована, умерла в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Пожар произошел в ночь на 27 марта. В двухэтажном доме барачного типа горели подъезд и кровля. Погибли семь человек, один пострадал. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек. Как ранее сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, специалисты уголовного розыска считают, что причиной пожара мог стать поджог.

«Женщина, которая была госпитализирована с улицы Омской, погибла. У нее был достаточно большой процент ожогов тела», — сказали в пресс-службе.

Площадь пожара составила 200 кв. метров. Он был локализован в 21:49 мск, открытое горение ликвидировано в 23:29 мск. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек

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