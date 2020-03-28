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Сняли на видео дезинфекцию из-за коронавируса больниц в Италии силами Минобороны России

14:15 28.03.2020 Фото: Минобороны
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На записи видно, как люди в защитных костюмах при помощи специального раствора в одном из помещений дезинфицируют мебель, а также предметы интерьера. В Италию прибыли 14 самолетов Ил-76 с военными специалистами и необходимым оборудованием.

Сняли на видео дезинфекцию из за коронавируса больниц в Италии силами Минобороны России
Министерство обороны

Министерство обороны России на своей странице в YouTube опубликовало видеозапись, на которой запечатлен рабочий момент российских военных, врачей и специалистов радиационной, химической и биологической защиты (РХБ), прибывших в итальянский город Бергамо в рамках оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

На записи видно, как специалисты в защитных костюмах при помощи специального раствора в одном из помещений дезинфицируют мебель, а также предметы интерьера.

22 марта Минобороны отправило в Италию специалистов в области вирусологии, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование. В общей сложности в Италию прибыли 14 самолетов Ил-76 с военными специалистами и необходимым оборудованием. Российские специалисты оказывают помощь итальянской стороне в борьбе с инфекцией в рамках договоренностей президента России Владимира Путина с итальянским премьером Джузеппе Конте.

Как подтвердили в российском Минобороны, отряд российских вирусологов прибыл для оказания экстренной помощи населению Бергамо, а также обработки объектов здравоохранения и транспорта.

За прошедшие сутки число погибших от коронавируса в Италии достигло 969 человек. Общее число жертв увеличилось до 9134 человек. Всего в стране 86 498 заболевших, 10 950 человек выздоровели.

Видео Минобороны

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