Возмездие спустя 25 лет: Жестко убил топором и изнасиловал двух женщин в 1995 году рецидивист в Оренбурге

Затем он украл ювелирные украшения и иное имущество потерпевших на общую сумму 54 905 150 неденоминированных рублей. К имеющемуся сроку в 19 лет суд добавил ему еще 12 лет. Кроме того, он заплатит 1 млн рублей дочери погибшей пожилой женщины.

Жестокое убийство двух женщин долгое время оставалось нераскрытым

В Оренбургской области вынесен обвинительный приговор за жестокое убийство пенсионерки и ее дочери, совершенное 24 года назад, сообщили в шлавке Следственного комитета России в субботу.

Собранные следственными органами СКР по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 42-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б, в, д» ч. 2 ст. 146 УК РСФСР (разбой), ч. 2 ст. 117 УК РСФСР, ч. 2 ст. 117, п. «а, е, з» УК РСФСР (изнасилование), ст. 102 УК РСФСР (убийство).

4 апреля 1995 года в квартире города Оренбурга были обнаружены тела 69-летней пенсионерки и ее 31-летней дочери с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений. Уголовное дело было расследовано прокуратурой Промышленного района Оренбурга и приостановлено в связи с отсутствием лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. В ходе осмотра места происшествия изъяты предметы, имеющие значение для дела, а также следы пальцев рук, предметы одежды и обихода.

Жестокое убийство двух женщин долгое время оставалось нераскрытым, однако благодаря работе, проведенной отделом криминалистики следственного управления по Оренбургской области, комплексу мероприятий, направленных на проверку дактилоскопических следов по нераскрытым преступлениям по имеющимся криминалистическим учетам, выявлено соответствие отпечатков пальцев и установлена причастность ранее неоднократно судимого 42-летнего местного жителя, осужденного в 2002 году Оренбургским областным судом за убийство при отягчающих обстоятельствах к 19 годам лишения свободы и отбывавшего наказание в исправительной колонии в Челябинской области. Осужденный был этапирован в Оренбургскую область для проведения с его участием следственных действий. Показания свидетелей и иные доказательства подтвердили позицию следствия.

По данным следствия, вечером 3 апреля 1995 года осужденный под видом сотрудника милиции, каковым на самом деле не являлся, с целью разбойного нападения на женщин, хищения принадлежащих им ювелирных украшений и иного имущества, а также последующего убийства последних, незаконно проник в жилище потерпевших.

Находясь в квартире, мужчина напал на потерпевших и нанес им поочередно множественные удары руками, ногами, ножом и топором по различным частям тела, в том числе по голове, от которых потерпевшие потеряли сознание. После чего злоумышленник изнасиловал женщин и, используя отрезки бельевой веревки, поочередно задушил потерпевших.

Затем он обнаружил ювелирные украшения и иное имущество потерпевших на общую сумму 54 905 150 неденоминированных рублей, с которыми с места происшествия скрылся.

Проведенными в рамках расследования судебными экспертизами установлено, что следы, в том числе пальцев рук, обнаруженные на месте происшествия, оставлены осужденным.

Злоумышленник свою вину признал частично. Несмотря на избранную им позицию, в результате проведения значительного объема следственных действий, судебных экспертиз органам следствия удалось собрать доказательства совершения им преступлений.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый во время совершения преступления осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, руководил ими, психическими расстройствами не страдает, в состоянии аффекта или каком-либо ином эмоциональном состоянии не находился.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с отбываем в колонии строгого режима, а также возмещение морального вреда потерпевшей, которая является дочерью погибшей 69-летней женщины, в размере 1 млн рублей и выплата в сумме стоимости похищенного имущества.