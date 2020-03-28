Убитые дороги: Залатали жуткие дыры на ул. Красноармейской в Бердске

Разбитую дорогу ремонтировали аварийном порядке горячим асфальтом 27 марта. Постепенно очередь дойдет и до других бердских улиц.

Ул. Красноармейская в Бердске стала более проездной

Еще одна убитая бердская дорога дождалась ремонта. В субботу читатели «Курьер. Среда. Бердск» прислали фото того, как заливают асфальтом жуткие дыры на проезжей части ул. Красноармейской. Автомобилисты счастливы. Но мечтают, что все дороги Бердска когда-нибудь приведут в нормальное состояние.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 25 марта в городе начали латать дыры на особенно разбитых бердских дорогах в рамках аварийного весеннего ремонта. Новые технологии — заливка ям горячим асфальтом, по словам замглавы по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, позволяет ремонтировать проезжую часть даже в непогоду.

По его словам, горячий асфальт местным дорожникам дает завод, который расположен в Бердске и который запускают в работу по мере необходимости. Вице-мэр отметил, что и цены у бердского асфальтового завода приемлемые.



— К сожалению, асфальт выкрашивается. Но темпы аварийного ремонта горячим асфальтом гораздо выше, чем холодным. Начнем с магистралей, которые являются городскими артериями, — улицы Первомайская, Красная Сибирь. Потом перейдем на второстепенные дороги, — поделился планами Владимир Захаров.