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Убитые дороги: Залатали жуткие дыры на ул. Красноармейской в Бердске

15:15 28.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Разбитую дорогу ремонтировали аварийном порядке горячим асфальтом 27 марта. Постепенно очередь дойдет и до других бердских улиц.

Убитые дороги: Залатали жуткие дыры на ул. Красноармейской в Бердске
Ул. Красноармейская в Бердске стала более проездной

Еще одна убитая бердская дорога дождалась ремонта. В субботу читатели «Курьер. Среда. Бердск» прислали фото того, как заливают асфальтом жуткие дыры на проезжей части ул. Красноармейской. Автомобилисты счастливы. Но мечтают, что все дороги Бердска когда-нибудь приведут в нормальное состояние.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 25 марта в городе начали латать дыры на особенно разбитых бердских дорогах в рамках аварийного весеннего ремонта. Новые технологии — заливка ям горячим асфальтом, по словам замглавы по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, позволяет ремонтировать проезжую часть даже в непогоду.

По его словам, горячий асфальт местным дорожникам дает завод, который расположен в Бердске и который запускают в работу по мере необходимости. Вице-мэр отметил, что и цены у бердского асфальтового завода приемлемые.

— К сожалению, асфальт выкрашивается. Но темпы аварийного ремонта горячим асфальтом гораздо выше, чем холодным. Начнем с магистралей, которые являются городскими артериями, — улицы Первомайская, Красная Сибирь. Потом перейдем на второстепенные дороги, — поделился планами Владимир Захаров.

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От редакции

Где нужен срочный ремонт?

сергей, 28 марта 2020 15:44
улица свердлова иперекреток пушкина в ужасном состоянии .а рядом газ.ждем когда взлетим.от таких дорог.

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