Зарезали с особой жестокостью и сожгли пенсионера из-за гармошки и бензопилы в Новосибирской области

На убийство двух рецидивистов натолкнула мысль, что у односельчанина дома хранится крупная сумма денег. Не найдя наличных, они облили дом, где остался труп хозяина, бензином и подожгли.

Дело поджигателей и убийц передано в суд

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту совершения убийства с особой жестокостью. Об этом сегодня, 28 марта, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Коченевским межрайонным следственным отделом СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п.п. «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

По данным следствия, в вечернее время 23 июня 2019 года, двое мужчин 33 и 40 лет употребляли алкогольные напитки в одном из домов села Сумы Каргатского района Новосибирской области. В ходе распития алкоголя, мужчины предположили, что у их односельчанина дома хранится крупная денежная сумма и решили завладеть ею.

Далее злоумышленники пришли к дому потерпевшего, проникли через окно и начали избивать спящего мужчину, требовать выдать им денежные средства, после отказа выполнить требования нападавших, они несколько раз ударили его ножом в область живота и шеи. Злоумышленники обыскали дом, денежные средства не нашли, похитили бензопилу и музыкальную гармонь.

После обвиняемые в гараже нашли канистру с бензином, открутили крышку и бросили канистру через дверной проем внутрь дома, где находился потерпевший и подожгли. С места происшествия скрылись.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», выехавшей на место происшествия следственно-оперативной группой после локализации пожара было обнаружено тело хозяина дома — пенсионера. После совершения убийства один из мужчин покинул село и поселился у своей знакомой в Доволенском районе.

Следователями, следователями-криминалистами во взаимодействии с сотрудниками полиции была проведена работа и лица, совершившие преступление, были задержаны.

Ранее злоумышленники были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и против личности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.