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Мокрый снег с ветром и +2 ждут 29 марта жителей Бердска

17:22 28.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Последние дни марта обещают быть теплыми. А 1 апреля воздух прогреется до +9 градусов и в Бердске выглянет солнце.

Мокрый снег с ветром и +2 ждут 29 марта жителей Бердска
В Бердске активно тает снег

В предстоящие сутки, 29 марта, по Новосибирской области ожидается ночью облачно, днем переменная облачность, преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой снег, мокрый снег, днем с дождем. На дорогах гололедица. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы днем до 13 м/с, ночью до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2, -7°C, днём +1, +6°C, сообщили в региональном управлении МЧС.

В Бердске в воскресенье ожидается такая же погода, как и в субботу. Воздух прогреется до +2 градусов, возможен мокрый снег и порывистый ветер. Ночью 29 марта начнет теплеть — столбик термометра приблизится к нулевой отметке. А в понедельник, 30 марта, синоптики прогнозируют в Бердске пасмурную погоду и температуру +6 градусов. В последний день марта потеплеет до +8, а 1 апреля — до +9. Выглянет солнце.

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