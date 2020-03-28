Запретить передвижение по стране на время пандемии коронавируса хотят в России

Общественный транспорт в большинстве регионов продолжает работать. Только в Карелии движение полностью прекратится с 29 марта. Ограничено движение также в Краснодаре.

Источник рассказал о возможном запрете на передвижение по России

Российское правительство на фоне ситуации с коронавирусом рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки, рассказал РИА Новости источник.

В пресс-службе правительства агентству не подтвердили, но и не опровергли это сообщение.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 510 тысяч человек, 23,5 тысячи умерли.

По cостоянию на 27 марта, в России общее число больных достигло 1036 (703 из них — в Москве), 45 человек выздоровели, трое умерли.

В этих условиях российские власти предпринимают меры по предотвращению распространения инфекции. Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Повсеместно закрываются магазины, за исключением продовольственных и аптек, кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры. Соответствующее постановление подписал 28 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Общественный транспорт в большинстве регионов продолжает работать. Только в Карелии движение полностью прекратится с 29 марта. Ограничено движение также в Краснодаре.