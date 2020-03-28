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Карантин: Убирать мусор и чистить дороги в неделю простоя из-за коронавируса будут службы Бердска

16:00 28.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Котельные и водозаборы, аварийные бригады и дорожники с 28 марта по 5 апреля работают в обычном режиме. Как и руководство города. Остальным рекомендован свободный график, чтобы минимизировать контакты. Мэрия ушла на «удаленку».

Карантин: Убирать мусор и чистить дороги в неделю простоя из за коронавируса будут службы Бердска
Владимир Захаров не уходит на вынужденные каникулы

Управляющие компании и другие предприятия жилищно-коммунальной сферы Бердска с 28 марта перешли на свободный график работы. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Каждый руководитель сам решает, каких людей ему выводить в зависимости от стоящих задач. Например, если нужно делать начисления, должен работать бухгалтер. Жизнь не может остановиться. Но всем рекомендовано отменить личный прием граждан в предстоящую неделю — с 28 марта по 5 апреля по указу президента. Мы просили, чтобы офисы компаний, даже если там работают, были закрыты для посетителей, — прокомментировал Владимир Николаевич.

Но аварийные бригады будут, по его словам, находится в состоянии постоянной готовности — в режиме выходного дня. Особое внимание уделяют четкой работе диспетчерских служб.

— Аварийные ситуации при необходимости будут оперативно устранять. Плановые работы, которые можно отложить, делать не будут, — отметил вице-мэр.

То же самое относится и к кассам РКЦ, принимающим от населения плату за коммунальные услуги. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», кассы возобновят работу 4 апреля, соблюдая все меры предосторожности в период распространения коронавируса. Пеня за выходные дни взиматься не будет. Доступ в кассы будет по числу кассиров. Остальные будут ждать на очереди.

Если коммерческим организациям власть может только рекомендовать, то муниципалов обязали ограничить работу и контакты. Вместе с тем, ресурсоснабжающие предприятия, такие как Комбинат бытовых услуг и ТГК-1, имеют непрерывное производство, поэтому под ограничения не попадают. Но и их попросили работать по особому графику. В котельных и на водозаборах работают дежурные смены.

Центр муниципальных услуг, по словам Захарова, тоже работает по сокращенному графику:
— Персонал, который не задействован на санитарной уборке города, сидит дома. В обычном режиме работают те, кто трудится на ремонте дорог, устранении возможных последствий подтопления во время весеннего паводка — вывозе снега, очистке канав. Проводится и санитарная уборка мусора — урны на улицах города надо освобождать.

По мнению замглавы, постарались предусмотреть все, чтобы город за время длинных вынужденных каникул не погряз в снегу и мусоре, чтобы не нарушалось нормальное жизнеобеспечение бердчан. В частности не уходит на каникулы сам Владимир Захаров, по его словам. Хотя администрация в целом ушла на «удаленку».

— Но необходимые специалисты для управления городом будут находиться на работе. Прием граждан отменили. Обращения принимаем в электронном виде. Личное общение исключили максимально на эти дни. Единая дежурно-диспетчерская служба, как обычно, работает в круглосуточном режиме, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров.

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