Два новых больных коронавирусом выявили 28 марта в Новосибирской области. Зараженных 7 человек

Одна пациентка – дочь женщины, вернувшейся 20 марта из Великобритании. Она встречала мать в Толмачево, на своей машине отвезла ее домой и в течение суток находилась с ней в одной квартире. Вторая пациентка 20 марта вернулась из Таиланда.

Два новых случая коронавируса подтверждены в Новосибирске

По данным оперативного штаба 28 марта в Новосибирской области выявлено ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией.

Одна пациентка – дочь женщины, вернувшейся 20 марта из Великобритании. Она встречала мать в Толмачево, на своей машине отвезла ее домой и в течение суток находилась с ней в одной квартире, пока 21 марта мать не госпитализировали в инфекционную больницу с симптомами ОРВИ. Напомним, диагноз «коронавируснвя инфекция» подтвердился у женщины 25 марта.

22 марта дочь также почувствовала недомогание, 23 марта обратилась к врачу и была госпитализирована на скорой помощи в инфекционную больницу №1 в мельцеровский бокс. Сегодня получен положительный результат теста на коронавирус.

Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники определили круг контактных лиц, им выдано предписание о самоизоляции, они под медицинским наблюдением.

Вторая пациентка 20 марта вернулась из Таиланда рейсом 5702 авиакомпании S7. 23 марта заметила симптомы ОРВИ, обратилась к врачу поликлиники. Врач направил ее в инфекционную больницу. Там у женщины взяли мазок на коронавирус, после чего она написала отказ от госпитализации и уехала домой. Проживает одна, ни с кем не общалась. 27 марта был получен предварительный положительный результат теста, пациентку госпитализировали в инфекционную больницу на машине скорой помощи. Сегодня диагноз «коронавирусная инфекция» подтверждён окончательно. Состояние женщины в настоящий момент удовлетворительное.

Все пассажиры рейса из Бангкока с момента прибытия взяты на контроль специалистами Роспотребнадзора, данные переданы в поликлиники по месту жительства для медицинского наблюдения. Всего этим рейсом летело 165 человек, из них жителей Новосибирской области – 95 человек.

На 11.00, субботы, 28 марта в Новосибирской области:

В детскую больницу №3 за сутки поступил 1 ребенок с признаками ОРВИ, вернувшийся из Вьетнама. Один ребенок выписан. Всего в ДГКБ №3 в настоящее время госпитализировано 11 детей, ожидающих результаты анализов на коронавирус. Дети в удовлетворительном состоянии.

47 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными, находятся в инфекционной больнице №1 Новосибирска. Из них у 25 человек тесты на коронавирус пока не обработаны. У 15 человек результаты проб – отрицательные. Таким образом коронавирусная инфекция на территории Новосибирской области в настоящий момент подтверждена у 7 пациентов.