Закрыл общественый транспорт с 29 марта по 4 апреля глава Карелии

Число жителей Карелии, находящихся на самоизоляции в рамках профилактики коронавируса, за сутки возросло в 6 раз, до 4,7 тысячи человек. Предварительно вирус выявлен у одного человека, анализы пока не подтверждены.

В Карелии с 29 марта не будет работать общественный транспорт

С 29 марта по 4 апреля в Карелии не будет работать общественный транспорт, соответствующее распоряжение в целях предотвращения распространения коронавируса подписал глава республики Артур Парфенчиков.

В республике ранее был введен запрет на деятельность всех торговых организаций, ресторанов и баров до 5 апреля в целях предотвращения распространения новой инфекции. Ранее министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил, что число жителей Карелии, находящихся на самоизоляции в рамках профилактики коронавируса, за сутки возросло в 6 раз, до 4,7 тысячи человек. Предварительно вирус выявлен у одного человека, анализы пока не подтверждены.

«Мы также принимаем беспрецедентное решение о приостановлении деятельности общественного транспорта кроме такси, начиная с 29 марта по 4 апреля. По совершенно понятным причинам общественный транспорт является одним из главных источников распространения инфекции», — сообщил глава региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава республики призвал граждан в ближайшие дни определиться с местом нахождения на период карантинных каникул и соблюдать режим самоизоляции, передает РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались.