Ушла на «удаленку» мэрия Бердска с 28 марта по 5 апреля

В мэрии отменили личные приемы граждан, большинство сотрудников администрации отправили на каникулы. Но оперативное управление городом осуществляется. Работает оперативный штаб по коронавирусу. Никого кроме чиновников в мэрию пускать не будут.

Ушла на «удаленку» из-за коронавируса мэрия Бердска

После указа президента России Владимира Путина о введении ограничений в стране из-за распространения коронавируса на период с 28 марта по 5 апреля, ушла на каникулы администрация Бердска. Конечно, не вся. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, работают только те, кто необходим для управления городом, для обеспечения жизнедеятельности города. В частности сам он, по его словам, на длинные выходные не пошел.

— Необходимые специалисты для управления городом будут находиться на работе. Прием граждан отменили. Обращения принимаем в электронном виде. Личное общение исключили максимально на эти дни. Единая дежурно-диспетчерская служба, как обычно, работает в круглосуточном режиме, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров.

По его словам, максимальное количество чиновников администрации отпустили на неделю в отпуска или перевели на дистанционную работу:

-Оставили только тех, кто необходим для нормального функционирования администрации. Это глава и замы, кое-какие начальники отделов и управлений, некоторые специалисты. Двери в администрацию будут открыты. Но никого, кроме сотрудников администрации, пускать не будут, потому что карантин. Как указал президент, мы закрыты, работаем на «удаленке», по обращениям по электронной почте. Но все операции по жизнедеятельности города мы выполняем. Это наш долг.

По его мнению замглавы, постарались предусмотреть все, чтобы город за время длинных вынужденных каникул не погряз в снегу и мусоре, чтобы не нарушалось нормальное жизнеобеспечение бердчан. Многие работают в дистанционном режиме из дома.

Для чиновников Новосибирской области ввели ограничения из-за коронавируса еще 19 марта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«В целях предотвращения случаев заражения и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 19 марта 2020 года в администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области, областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области временно ограничено проведение личного приема граждан.

Рекомендуем направлять обращения:



— в письменной форме по почтовым адресам или в форме электронного документа на официальные сайты общественной приемной Губернатора области, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области;

— через ящики «Для обращений», размещенные у входа в общественную приемную Губернатора области, на зданиях областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области;

— по телефонам справочных телефонных служб, в том числе в форме SMS-сообщений

— обратиться в администрацию органа местного самоуправления Новосибирской области по месту жительства для организации личного приема в формате видео- и аудиосвязи с использованием специального программного обеспечения УАРМ ОДПГ», сказано в постановлении.

Кроме того, губернатор Новосибирской области Андрей травников сегодня, 28 марта, ввел запрет на работу магазинов, спортивных клубов, кафе и других организаций с массовым пребыванием людей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».