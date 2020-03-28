АНРИ просит Михаила Мишустина включить СМИ в перечень поддерживаемых государством отраслей экономики

Падение рекламного рынка и розничных продаж поставили многие СМИ на грань выживания. Как и другие социально-ориентированные отрасли бизнеса, издательская сегодня нуждается в помощи.

В ситуации кризиса, вызванного вирусом COVID-19, как никогда важна работа журналистов в регионах России

Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) обратился к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину с предложением включить СМИ в перечень поддерживаемых государством отраслей экономики

Падение рекламного рынка и розничных продаж поставили многие СМИ на грань выживания. Как и другие социально-ориентированные отрасли бизнеса, издательская сегодня нуждается в помощи.

Обращение АНРИ к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину

Уважаемый Михаил Владимирович!

«Альянс независимых региональных издателей» (АНРИ), объединяющий средства массовой информации практически всех регионов Российской Федерации, обращается к Вам с просьбой незамедлительно включить СМИ в список отраслей экономики, получающих приоритетную поддержку Правительства Российской Федерации.

В ситуации кризиса, вызванного вирусом COVID-19, как никогда важна работа журналистов в регионах России. Объективное информирование граждан о ходе противовирусной кампании, адекватное освещение принимаемых Правительством и региональными властями мер, рациональная и взвешенная оценка событий – задача государственной важности. В кризисной ситуации социальная роль СМИ возрастает многократно.

Между тем, сегодня отрасль на грани выживания. Фактически кризис выбил основные источники дохода региональных СМИ. Те девять отраслей, которые пострадали в наибольшей степени и о поддержке которых уже принято решение Правительства, являются основными рекламодателями для подавляющего большинства изданий.

Наряду с этим, в условиях ограничения торговой деятельности, снижения мобильности многих групп населения – мер, принимаемых для сдерживания вируса,– наша отрасль теряет и другой источник дохода – выручку с розничной продажи газет и журналов. Реализация изданий населению через точки продаж уже упала критически.

СМИ – отрасль, в которой фонды заработной платы составляют большую часть расходов издателей. Выплата зарплат стала трудноразрешимой задачей для огромного числа наших коллег. В ситуации вынужденной экономии десятки тысяч профессионалов завтра могут остаться без работы. Отрасли жизненно необходимы налоговые послабления и льготное кредитование для выплаты зарплат.

Мы всегда рассчитывали на себя. Но наступил день, который без поддержки государства может стать для многих СМИ последним.

АНРИ также рассчитывает, что его позицию поддержат коллеги: Союз Журналистов России, АРС-ПРЕСС, СППИ-ГИПП, и другие общественные отраслевые организации.

Альянс независимых региональных издателей, 28 марта 2020 года

По поручению Правления АНРИ:Президент АНРИ Липницкий А.С.Исполнительный директор АНРИ Лапенков С.В.