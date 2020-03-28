В какие страны не летает и в какие страны летает «Аэрофлот» с 27 марта 2020 года?

Авиакомпания продолжает выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Брюссель (Бельгия), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Женеву (Швейцария), Париж (Франция). С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва — Нью-Йорк — Москва.

Аэрофлот предпринимает все возможные усилия для возвращения граждан России

27 марта 2020 года, Москва. — Аэрофлот вносит изменения в полётную программу из Москвы.

Авиакомпания продолжает выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Брюссель (Бельгия), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Женеву (Швейцария), Париж (Франция).

С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва — Нью-Йорк — Москва.

. Мы просим пассажиров отменённых рейсов регулярно проверять свою почту, указанную при покупке билета, следить за бронированием на сайте авиакомпании или обращаться к перевозчику для внесения изменений. В первую очередь подавать заявки необходимо тем пассажирам, у которых билеты на дальние даты по закрытым направлениям. Мы сделаем перебронирование на ближайшие рейсы.

Временно будут приостановлены полёты Аэрофлота в/из Москвы в:

— Прагу (Чехия) с 21 марта по 23 апреля 2020 года,

— Мюнхен (Германия) с 16 марта по 23 апреля 2020 года,

— Франкфурт (Германия) с 19 марта по 23 апреля 2020 года,

— Салоники (Греция) с 16 марта по 23 апреля 2020 года,

— Барселону (Испания) с 21 марта по 23 апреля 2020 года,

— Цюрих (Швейцария) с 19 марта по 23 апреля 2020 года,

— Копенгаген (Дания) с 21 марта по 23 апреля 2020 года,

— Осло (Норвегия) с 18 марта по 23 апреля 2020 года,

— Кишинев (Молдавия) с 16 по 31 марта 2020 года,

— Вильнюс (Литва) в 18 марта по 30 апреля 2020 года,

— Варшаву (Польша) с 19 по 11 апреля 2020 года,

— Таллин (Эстония) с 19 марта по 23 апреля 2020 года,

— Вену (Австрия) с 20 марта по 23 апреля 2020 года,

— Бухару (Узбекистан) с 16 марта по 15 апреля 2020 года,

— Самарканд (Узбекистан) с 16 марта по 15 апреля 2020 года,

— Ташкент (Узбекистан) с 21 марта по 30 апреля 2020 года,

— Ригу (Латвия) с 20 марта по 15 апреля 2020 года,

— Белград (Сербия) с 21 марта по 23 апреля 2020 года

— Любляну (Словения) с 18 марта по 23 апреля 2020 года

— Тиват (Черногория) с 18 марта по 23 апреля 2020 года

— Ларнаку (Кипр) с 23 марта по 23 апреля 2020 года

— Алматы (Казахстан) с 23 марта по 23 апреля 2020 года

— Костанай (Казахстан) с 21 марта по 23 апреля 2020 года

— Караганду (Казахстан) с 19 марта по 23 апреля 2020 года

— Нур-Султан (Казахстан) с 20 марта по 23 апреля 2020 года

— Актау (Казахстан) с 23 марта по 23 апреля 2020 года

— Актобе (Казахстан) с 23 марта по 23 апреля 2020 года

— Шымкент (Казахстан) с 23 марта по 23 апреля 2020 года

— Атырау (Казахстан) с 24 марта по 23 апреля 2020 года

— Каир (Египет) с 19 по 30 апреля 2020 года

— Будапешт (Венгрия) с 23 марта по 30 апреля 2020 года

— Майами (США) с 29 марта по 30 апреля 2020 года

— Лос-Анджелес (США) с 29 марта по 30 апреля 2020 года

— Вашингтон (США) с 24 марта по 30 апреля 2020 года

— Дели (Индия) с 22 по 5 апреля 2020 года

— Хельсинки (Финляндия) с 24 марта по 30 апреля 2020 года

— Стокгольм (Швеция) с 23 марта по 17 апреля 2020 года

— Баку (Азербайджан) с 29 марта по 30 апреля 2020 года

— Загреб (Хорватия) с 23 марта по 19 апреля 2020 года

— Софию (Болгария) с 27 марта по 17 апреля 2020 года

— Афины (Греция) с 24 марта по 18 апреля 2020 года

— Лиссабон (Португалия) с 19 марта по 30 апреля 2020 года

— Дубай (ОАЭ) с 29 марта по 30 апреля 2020 года

— Ханой (Вьетнам) с 1 по 30 апреля 2020 года

— Хошимин (Вьетнам) с 1 по 30 апреля 2020 года

— Пхукет (Таиланд) с 29 марта по 30 апреля 2020 года

— Гавану (Куба) с 29 марта по 30 апреля 2020 года

— Анталию (Турция) с 28 марта по 30 апреля 2020 года

— Гонконг (Китай) с 8 марта по 24 апреля 2020 года (продлен период приостановки полетов)

— Бейрут (Ливан) с 18 марта по 25 апреля 2020 года (продлен период приостановки полетов)

— Ош (Киргизия) с 24 марта по 30 апреля 2020 года

— Бухарест (Румыния) с 24 марта по 30 апреля 2020 года

— Пекин (Китай) с 28 марта по 30 апреля 2020 года

— Гуанчжоу (Китай) с 29 марта по 30 апреля 2020 года

Для возвращения в Россию её граждан Аэрофлот продолжит выполнение рейсов:

С 21 по 28 марта по маршруту Баку — Шереметьево

* SU1855 (с 22 по 28 марта)

24, 26 марта по маршруту Лиссабон — Шереметьево организованы чартерные рейсы

* SU2607

С 23 по 27 марта по маршруту Шереметьево — Анталия — Шереметьево

* SU2142/2143 (24, 26, 27 марта)

* SU2144/2145 (25 марта)

24, 26, 27 и 28 марта по маршруту Шереметьево — Майами — Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU0110/0111 (24, 26, 28 марта)

* SU0112/0113 (27 марта)

С 24 по 28 марта по маршруту Шереметьево — Лос-Анджелес — Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU0106/0107 (ежедневно)

Сокращается частота полетов в Ереван (Армения) по 30 апреля (включительно):

Рейсы выполняются

* SU1964/1965 (**SU1864/1865) (по расписанию; **нумерация меняется с 29 марта)

* SU1860/1861 (по расписанию)

Сокращается частота полетов в Минск (Беларусь) по 30 апреля(включительно):

Рейсы выполняются

* SU 1830/1831 (по расписанию)

* SU 1832/1833 (по расписанию)

Сокращается частота полетов в Париж (Франция) по 16 апреля (включительно):

Рейсы выполняются

* SU2452/260 (**SU2042/2043) и SU2460/2461 (**SU261/2453) (по расписанию; **нумерация различается по дням недели)

Сокращается частота полетов в Бишкек (Киргизия) по 30 апреля(включительно):

Рейсы выполняются:

* SU1882/1883 (с 24 марта один раз в неделю по воскресеньям)

Сокращается частота полетов в Брюссель (Бельгия) по 18 апреля 2020 года (включительно):

Рейсы выполняются

* SU2168/2169 (с 20 марта ежедневно)

Сокращается частота полетов в Амстердам (Нидерланды) по 18 апреля 2020 года (включительно):

Рейсы выполняются

* SU2550/2551 (с 20 марта ежедневно)

Сокращается частота полетов в Берлин (Германия) по 15 апреля 2020 года (включительно):

Рейсы выполняются

* SU2312/2313, SU2316/2317 (с 20 марта ежедневно)

Сокращается частота полетов в Бангкок (Таиланд) по 30 апреля (включительно):

Рейсы выполняются

* SU270/271 (с 23 по 26 марта)

* SU272/273, SU270/271 (с 27 марта по 31 марта)

* SU272/273 (с 1 апреля ежедневно)

Сокращается частота полетов в Мале (Мальдивы) по 30 апреля (включительно):

Рейсы выполняются

* SU320/321 (с 29 марта три рейса в неделю с вылетом из Москвы по средам, пятницам и субботам)

* SU320/321 (с 23 по 29 марта ежедневно)

Сокращается частота полетов в Нью-Йорк (США) по 30 апреля (включительно):

Рейсы выполняются

* SU100/101, SU102/103 (с 23 по 26 марта ежедневно)

* SU102/103 (с 27 марта ежедневно)

Сокращается частота полетов в Шанхай (Китай) по 30 апреля (включительно):

Рейсы выполняются

*SU208/209 (с вылетом из Москвы 29 марта, 05 апреля, 12 апреля, 19 апреля, 26 апреля)

С 16 марта полностью прекращены регулярные полеты АО «Авиакомпания «Россия», которые выполняются под кодом Аэрофлота/«SU» из Санкт-Петербурга в пункты Европейского союза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву и с 20 марта в Лондон. Пассажирам предлагается возможность лететь через Москву. С 3 по 28 апреля приостановлены рейсы из Москвы в Коломбо.

Пассажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз, и т.д.) с билетами на рейсы Аэрофлота с датой оформления билета до 31 мая 2020 года, предлагается на выбор:

— оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) независимо от срока действия билета;

— однократное изменение даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов;

— однократное изменение маршрута на любые рейсы Аэрофлота и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) без дополнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.

Информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в соцсетях.