Астероид 2020 FL2 засекли астрономы Китая

Он пролетел мимо нашей планеты на расстоянии около 144 тысяч километров.

22 марта этот небесный объект был замечен 15 международными наблюдательными станциями. А рано утром 23 марта астероид облетел Землю

Китайские астрономы обнаружили астероид, который пролетел на рекордно малом расстоянии от Земли. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Небесное тело под названием 2020 FL2 засекли сотрудники обсерватории Академии наук Китая, расположенной на Пурпурной горе (город Нанкин в провинции Цзянсу). Они обнаружили данный астероид 19 марта и сообщили об этом в Международную сеть предупреждения об астероидах и Центр малых планет (ЦМП).

22 марта этот небесный объект был замечен 15 международными наблюдательными станциями. А рано утром 23 марта астероид облетел Землю. Он пролетел мимо нашей планеты на расстоянии около 144 тысяч километров. Это стало самым близким пролетом малой планеты мимо Земли за историю астрономического наблюдения с помощью телескопов.

По словам сотрудника обсерватории Чжао Хайбиня, космический объект принадлежит к группе астероидов Аполлон. Его диаметр составляет около 20 метров. Он стал самым маленьким околоземным небесным объектом, выявленным телескопом.

Это лучшее, что можно подарить парню на год отношений и остаться в плюсе в его глазах.

17 марта Цзыцзиньшаньская обсерватория обнаружила два астероида, совершивших облет Земли. Первый астероид — 2020 FD2 — пролетел мимо нашей планеты за два дня до обнаружения на расстоянии 328 тысяч километров.

«Поскольку этот астероид имеет небольшой размер и он пролетел со стороны Солнца, его было труднее зафиксировать, чем последний», — отметил Чжао Хайбинь.

В ноябре 2019 года СМИ сообщили, что 6 мая 2022 года Земля может столкнуться с крупным астероидом JF1 размером с пирамиду Хеопса.

А в апреле 2018 года мимо нашей планеты пролетел астероид размером с футбольное поле. Он «проследовал» на расстоянии в половину дистанции между Землей и Луной. При этом специалисты Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) обнаружили небесное тело всего за сутки до выхода на потенциально опасное расстояние.