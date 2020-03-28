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Препарат для лечения коронавируса разработали в России

20:18 28.03.2020 Фото: www.pexels.com
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Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.

Препарат для лечения коронавируса разработали в России
Разработки проведены с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и предложены к включению в Методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Препарат для лечения коронавируса разработали в России

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Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.

Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА России с учетом китайского и французского опыта разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина. «Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести», — отметила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Разработки проведены с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и предложены к включению в Методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID‑19).

«Кроме того, ФМБА России ведет работу по созданию на основе мефлохина эффективной и безопасной схемы профилактики коронавирусной инфекции, которая позволит не только преодолеть пик заболеваемости, но и эффективно контролировать ее в будущем», — добавила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

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