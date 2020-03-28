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Stop-коронавирус: полностью закрыла границы на автомобильных, железнодорожных, речных и пешеходных пунктах Россия с 30 марта 2020 года

21:51 28.03.2020 Фото: Википедия
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил из-за пандемии коронавируса ограничить движение через российскую границу.

Stop коронавирус: полностью закрыла границы на автомобильных, железнодорожных, речных и пешеходных пунктах Россия с 30 марта 2020 года
Мишустин поручил полностью закрыть границы

В целях предупреждения проникновения на территорию Российской
Федерации новой коронавирусной инфекции и в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и статьей 31 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»:
1. Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение через автомобильные,

железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.
2. Положения пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении:
граждан Российской Федерации, являющихся дипломатическими работниками МИДа России, работниками дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, официальных представительств Российской Федерации при международных организациях, должностными лицами Постоянного Комитета Союзного государства, и членов семей указанных лиц, а также
граждан Российской Федерации, являющихся водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажами речных судов, поездных и локомотивных бригад международного
железнодорожного сообщения, персоналом, определенным международными соглашениями Российской Федерации в сфере железнодорожного транспорта, сотрудниками Межправительственной
фельдъегерской связи, членами официальных делегаций, курьерами дипломатической связи, выезжающими из Российской Федерации, при 2 условии предъявления указанными лицами действительных документов,
удостоверяющих их личность; граждан Российской Федерации, выезжающих из Российской
Федерации в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства; граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Калининградской области, следующих железнодорожным
пассажирским транспортом транзитом с одной части территории Российской Федерации в Калининградскую область и обратно, при наличии в паспорте гражданина Российской Федерации отметки о регистрации по месту жительства на территории Калининградской области; граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины,
при наличии паспорта гражданина Российской Федерации; иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в абзацах втором — пятом пункта 2, пунктах 21 и 51 распоряжения Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р.
3. Роспотребнадзору и его территориальным органам обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля при въезде в Российскую Федерацию лиц, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения.
4. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также сухопутный
участок российско-белорусской государственной границы, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения:
оказывать соответствующим федеральным органам исполнительной власти содействие в организации и проведении работы, связанной с реализацией настоящего распоряжения; проводить соответствующую разъяснительную работу среди населения.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

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От редакции

Сидите дома!

Аноним, 28 марта 2020 22:42
А заехать то гражданам РФ домой можно будет?

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