Stop-коронавирус: полностью закрыла границы на автомобильных, железнодорожных, речных и пешеходных пунктах Россия с 30 марта 2020 года

Мишустин поручил полностью закрыть границы

В целях предупреждения проникновения на территорию Российской

Федерации новой коронавирусной инфекции и в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и статьей 31 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»:

1. Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение через автомобильные,



железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.2. Положения пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении:граждан Российской Федерации, являющихся дипломатическими работниками МИДа России, работниками дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, официальных представительств Российской Федерации при международных организациях, должностными лицами Постоянного Комитета Союзного государства, и членов семей указанных лиц, а такжеграждан Российской Федерации, являющихся водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажами речных судов, поездных и локомотивных бригад международногожелезнодорожного сообщения, персоналом, определенным международными соглашениями Российской Федерации в сфере железнодорожного транспорта, сотрудниками Межправительственнойфельдъегерской связи, членами официальных делегаций, курьерами дипломатической связи, выезжающими из Российской Федерации, при 2 условии предъявления указанными лицами действительных документов,удостоверяющих их личность; граждан Российской Федерации, выезжающих из РоссийскойФедерации в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства; граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Калининградской области, следующих железнодорожнымпассажирским транспортом транзитом с одной части территории Российской Федерации в Калининградскую область и обратно, при наличии в паспорте гражданина Российской Федерации отметки о регистрации по месту жительства на территории Калининградской области; граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины,при наличии паспорта гражданина Российской Федерации; иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в абзацах втором — пятом пункта 2, пунктах 21 и 51 распоряжения ПравительстваРоссийской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р.3. Роспотребнадзору и его территориальным органам обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля при въезде в Российскую Федерацию лиц, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения.4. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также сухопутныйучасток российско-белорусской государственной границы, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения:оказывать соответствующим федеральным органам исполнительной власти содействие в организации и проведении работы, связанной с реализацией настоящего распоряжения; проводить соответствующую разъяснительную работу среди населения.Председатель ПравительстваРоссийской Федерации М.Мишустин