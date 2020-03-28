Перечень товаров первой необходимости утвердил глава правительства Михаил Мишустин

Правительство России в связи с распространением коронавируса нового типа утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости из 23 пунктов

В целях выполнения подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 25 марта, № 0001202003250021), а также необходимости предупреждения распространения на территории Российской Федерации новой

коронавирусной инфекции:

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров) (далее — перечень).



2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе дополнить перечень в зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки на соответствующей территорииРоссийской Федерации.3. К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всютоваропроводящую цепочку продуктов питания и таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации,логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки,курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе рынки, ярмарки, нестационарные и мобильные объекты), объекты общественного питания (в том числес обслуживанием на вынос и доставкой заказов), а также управляющие 2 компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации.4. При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправереализовывать товары, не включенные в перечень.5. Установить, что допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.6. Установить, что услуги общественного питания могут осуществляться исключительно с обслуживанием на вынос и доставкойзаказов.Председатель ПравительстваРоссийской Федерации М.Мишустин1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числедля бутылочек)2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности4. Средства индивидуальной защиты5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарныепрепараты)7. Бензин, дизельное топливо, газ8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки,камеры)9. Оборудование электрическое10. Кабельная продукция11. Приборы бытовые12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое13. Предметы садово-огородные и инвентарь14. Строительные и отделочные материалы и инструменты15. Санитарно-технические изделия16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения17. Печатные средства массовой информации18. Спички19. Свечи20. Похоронные принадлежности21. Очки, линзы и их части22. Табачная продукция23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка,этикетки, ценники, кассовая лента)