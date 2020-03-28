Перечень товаров первой необходимости утвердил глава правительства Михаил Мишустин

В целях выполнения подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 25 марта, № 0001202003250021), а также необходимости предупреждения распространения на территории Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции:
1. Утвердить прилагаемый перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров) (далее — перечень).
Российской Федерации.
3. К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю
товаропроводящую цепочку продуктов питания и таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации,
логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки,
с обслуживанием на вынос и доставкой заказов), а также управляющие 2 компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации.
4. При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе
реализовывать товары, не включенные в перечень.
5. Установить, что допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.
заказов.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
от 27 марта 2020 г. № 762-р
П Е Р Е Ч Е Н Ь товаров первой необходимости
(за исключением продовольственных товаров)
1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе
2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности
4. Средства индивидуальной защиты
5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства
препараты)
7. Бензин, дизельное топливо, газ
8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки,
камеры)
10. Кабельная продукция
11. Приборы бытовые
12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
13. Предметы садово-огородные и инвентарь
15. Санитарно-технические изделия
16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения
17. Печатные средства массовой информации
18. Спички
20. Похоронные принадлежности
21. Очки, линзы и их части
22. Табачная продукция
23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка,