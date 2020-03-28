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Третья смерть от COVID-19 за 28 марта в России: умерла инфецированная коронавирусом жительница Москвы

22:10 28.03.2020 Фото: pixabay
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Умершая, врач-эпидемиолог по профессии, работала преподавателем в вузе и с больными коронавирусной инфекций не контактировала. Женщине было 69 лет. Она стала седьмой жертвой в России.

Третья смерть от COVID 19 за 28 марта в России: умерла инфецированная коронавирусом жительница Москвы
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Третья смерть от COVID 19 за 28 марта в России: умерла инфецированная коронавирусом жительница Москвы

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В Москве скончалась больная, у которой был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает сайт Мосгорздрава. При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония. Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось. Пациентка также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом 2 степени и хроническим пиелонефритом.

В связи с появившимися публикациями в СМИ обращаем внимание на то, что умершая, врач-эпидемиолог по профессии, работала преподавателем в вузе и с больными коронавирусной инфекций не контактировала.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

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Аноним, 28 марта 2020 22:19
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