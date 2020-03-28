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Семь человек заболели коронавирусом на 28 марта в Новосибирской области. На вечер новых случаев COVID-19 нет

22:19 28.03.2020 Фото: /www.pexels.com
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Под медицинским наблюдением находятся 5579 человек. Они недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными.

Семь человек заболели коронавирусом на 28 марта в Новосибирской области. На вечер новых случаев COVID 19 нет
Новых пациентов с коронавирусом в Новосибирской области нет
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Семь человек заболели коронавирусом на 28 марта в Новосибирской области. На вечер новых случаев COVID 19 нет

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Новых пациентов с коронавирусом в Новосибирской области нет, сообщает штаб региона.

По данным оперативного штаба по состоянию на 20.00 28 марта в Новосибирской области семь пациентов с коронавирусом. Новых случаев к настоящему моменту не зарегистрировано.

Под медицинским наблюдением находятся 5579 человек. Они недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. У них нет симптомов ОРВИ. Сняты с наблюдения уже 1713 жителя региона. Самоизоляция закончена, в том числе, для пассажиров рейса 557 авиакомпании “Победа”, который прибыл 13 марта. Сегодня завершается карантин для тех, кто прилетел 15 марта рейсом 1462 “Аэрофлота”

За прошедшие сутки ОРВИ и гриппом заболели 1862 человека. Госпитализировано с ОРВИ и гриппом – 47 человек.

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