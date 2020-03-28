Новую тест-систему диагностики коронавируса COVID-19 создали в Новосибирске. Результат за 90 минут

У тестов очень высокая чувствительность: минус 10 во второй степени.

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса

Новая тест-система для выявления коронавируса получила регистрационное удостоверение в Новосибирске. Результат можно получить за 90 минут, сообщается в телеграм-канале стопкоронавирус.рф.

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа. У тестов очень высокая чувствительность: минус 10 во второй степени. Кроме того, они позволяют сократить время на пробоподготовку в несколько раз, а результат возможно получить уже за 90 минут.