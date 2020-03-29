Что не ясно жителям Бердска о коронавирусе? Задавайте вопросы! Мы адресуем их мэру и главврачу Бердска

Вопросы у бердчан остаются: где купить медицинские маски, если их нет в аптеках; как выявить коронавирусную инфекцию; стоит ли паниковать при повышении температуры. Тут же печатаем ответы!

Спросите о коронавирусе «Курьер. Среда. Бердск»

Коронавирус, который еще вчера казался далекой инфекцией, стоит на пороге бердчан. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области 18 марта зарегистрирован первый заразившийся смертельно опасным вирусом. По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции у граждан РФ, из них 31 случай в Москве, 1 в Томской и 1 в Новосибирской областях. Они посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, из них 144 у граждан России, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 56 991 человек, под контролем остаются 17 904 человека.

Власть на всех уровнях серьезно отнеслась к распространению опасного вируса. Правительство создало рабочую групп по борьбе с китайской инфекцией во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Опыт столицы по выявлению и изоляции зараженных считается передовым, и его следует распространять на все регионы. В Новосибирской области состоялось экстренное заседание оперативного штаба под председательством замгубернатора Сергея Нелюбова. Определены меры по противодействию дальнейшему распространению инфекции в связи с ее появлением в регионе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По данным регионального минздрава, всего под медицинским наблюдением в Новосибирской области сегодня находятся 733 человека, вернувшиеся из стран с большим количеством зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции или контактировавшие с инфицированными. Они здоровы, находятся дома на самоизоляции. Снято с медицинского наблюдения уже 939 человек. В инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано 38 пациентов с признаками ОРВИ, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией. У 13 человек – тесты отрицательные, у 25 результаты проб еще не готовы. В детской больнице №3, по-прежнему, находятся 4 ребенка с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, вернувшиеся из-за рубежа. У них также взяты пробы на коронавирус.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса создан и в Бердске. Его возглавил глава города Евгений Шестернин. По его распоряжению все бердские школы перешли на дистанционное обучение, отменены массовые мероприятия. В Бердске количество отправленных на карантин из-за коронавируса составляет 14 человек, писал ранее «Курьер. Среда. Бердск».

Мэр Шестернин заявил, что на сайте Центральной городской больницы публикуется оперативная информация о коронавирусе. Важные рекомендации также постоянно публикуют сайты Роспортребнадзора и министерства здравоохранения Новосибирской области. Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

Но вопросы у бердчан остаются: где купить медицинские маски, если их нет в аптеках; как выявить коронавирусную инфекцию; стоит ли паниковать при повышении температуры; куда обращаться, чтобы провести исследование на коронавирус; кому требуется самоизоляция и многие другие.

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Сегодня же мы публикуем ответы на некоторые ваши вопросы.

Где можно сдать в Бердске анализы на коронавирус?

Анализ на коронавирус нельзя сейчас сдать в Бердске. По словам заглавврача бердской ЦГБ Марата Зарипова, сдать анализы на коронавирус в горбольнице можно только по назначению врача. Любой желающий может сдать платные анализы на коронавирус в Бердске. Но только в середине апреля.

Как сообщили в клинике «Инвитро», во второй половине апреля 2020 года они начнут выполнять тесты для выявления инфицирования коронавирусом COVID-19. В данный момент такой тест не выполняется. Сотрудники клиники просят пациентов следить за новостями на www.invitro.ru, где будет размещена информация о начале выполнения тестов, адресах медицинских офисов и стоимости исследования.

Зачем постоянно поднимается вопрос о масках? Кому они нужны? Здесь уже писали ни раз, что они нужны уже заболевшим людям. Ношение маски на улице не рекомендуется. Да, «кому война, а кому мать родна!»

По словам замглавврача бердской горбольницы Марата Зарипова, носить маску или нет — дело каждого человека. Но если вы носите маски, то менять их нужно каждые два-три часа, советует доктор.

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вирус, сообщает Роспотребнадзор.

Когда используют маски?

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:

— при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;

— при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;

— при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;

— при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Как правильно носить маску?

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску — непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:

— маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

— старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

— влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

— не используйте вторично одноразовую маску;

— использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.

В городе большое количество управляющих компаний. За содержание жилья, в которое входит влажная уборка подъездов, с жильцов взимается немалая плата. Где дезинфекция подъездов, хотя бы хлоркой?

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, есть его устное распоряжение управляющим компаниям проводить уборку подъездов с дезинфицирующими средствами. Если это не происходит, нужно обращаться в УК с жалобой.

По словам руководителя УК «Лига» Ирины Долгочевой, уборка подъездов обслуживаемых домов их компании всегда проводится с дезинфицирующими средствами. Но в связи с угрозой коронавируса произошли и некоторые изменения.

— Я дала распоряжение протирать дверные ручки, кнопки в лифтах, ручки мусоросборных камер. С 20 марта это проводится ежедневно. Мытье полов и влажное подметание в подъездах проходит согласно договоров, — рассказала Ирина Борисовна.

В ГК «Вымпел Сервис» на фоне угрозы коронивируса специалисты ведут с жителями разъяснительную работу. Особенно с людьми старшего поколения, которое по медицинским заключениям более подвержено вирусу, рассказывают, как себя вести, что делать, объяснил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель ГК «Вымпел Сервис» Николай Яковченко.

Что касается уборки подъездов, то она проводятся по регламенту, с обязательным использованием дезинфицирующих средств, отметил Николай Александрович.

Руководитель УК «Сибирский стандарт» Федор Седов дал задание подчиненным просчитать, в какую сумму обойдется усиление профилактических мер по коронавирусу.

— Если я выйду за этот тариф, то все это будет сделано за счет прибыли УК, которой нет. Поэтому я просчитываю все эти мероприятия, потом буду проговаривать с председателями советов домов. Это первое. Второе, есть некоторые моменты, касающиеся элементов паникерства. Было бы, наверное, правильно, если было бы проведено совещание на уровне горадминистрации с управляющими компаниями и выработаны определенные наши действия и, соответственно, мероприятия. Если я начну проявлять активность вот такую, у меня есть опасения, что это может вызвать очередную панику у населения, — подчеркнул Федор Седов.

Уборка подъездов в домах, находящихся на обслуживании «Сибирского стандарта», происходит с применением дезинфицирующих средств, и за этим строго следят, уверил Федор Геннадьевич.

— Мы даже дали команду усилить концентрацию растворов, которыми пользуются при мытье, — отметил руководитель УК.

Федор Седов отметил, что у УК не должно быть разных мероприятий.

— Есть определенная беда для всех горожан, независимо, для УК или муниципальных организаций. И, наверное, комплекс мероприятий должен вырабатываться для всего города. Поэтому есть доктора, которые владеют специфической информацией и знаниями, есть администрация города, которая могла бы дать рекомендации УК. А пока я получил только документ, в котором мне рекомендуется проверять температуру своих работников и не препятствовать самоизоляции на карантин. Только я не пойму: если мы самоизолируемся, кто аварии будет устранять? — недоумевает Седов.

— Как по факту ведётся реальный контроль за самоизолированными, ожидающими результата анализов в Бердске?

На этот вопрос читателя ответила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская сегодня, 23 марта.

— Контроль ведется в режиме реального времени. Практически ежечасном режиме. Этот мониторинг происходит на уровне Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Новосибирской области. Мы отправляем на домашнее наблюдение и выдачу больничных листов на 14 дней жителей Бердска, которые прилетели из стран Китая, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии, Ирана. Спектр стран увеличился — Швейцария, Лондон, ОАЭ, дополнительно по распоряжению правительства РФ в этот список включены Вьетнам, Турция и Таиланд. Пока у нас под наблюдением все стабильно — 79 человек. Это с учетом всех этих стран, — подчеркнула Алла Николаевна.

Все пациенты поступают к врачам бердской ЦГБ в режиме онлайн. Как только они прилетают из-за границы, медики берут их на патронаж, отчитываются об этом в Минздрав, а пациентам выдают больничный лист на 14 дней. Дважды в день проводится мониторинг — измерение температуры тела, визуальный осмотр пациента на проявление респираторной вирусной инфекции. Если какие-то проявления есть, пациенты отправляются в инфекционную больницу №1 Новосибирска. Если это дети, то в инфекционное отделение №3.

— Боксов у нас нет. Инфекционный корпус находится на капитальном ремонте с 2017 года. С мая 2019 года вопрос некачественного выполнения работ находится в суде, — сообщила Алла Дробинская в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 23 марта.

Сколько рабочих аппаратов ИВЛ есть в Бердске?

На этот вопрос ответила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская:

— У нас девять рабочих аппаратов ИВЛ. И три назальных аппарата, для поддержки давления на выдохе. Это тоже аппарат искусственной вентиляции легких.

— Мэрия отменит приемы граждан или будет вести их через стекло?

В соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от 18 марта № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, утвержденными приказом Минтруда РФ от 16 марта № ММ-П9-1861, в целях предотвращения случаев заражения и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 19 марта 2020 года в администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области, областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области временно ограничено проведение личного приема граждан.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела общественных связей и информации горадминистрации Бердска Анна Чекмазова, распорядительный документ «сверху» о приостановке личных приемов граждан пока не поступал.

— У нас пока нет изменений. Все идет согласно утвержденного графика. Как только будут изменения, мы вас сразу проинформируем. Профилактические меры принимаем, но пока ничего не отменяем, — сообщила Анна Владимировна «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 24 марта.

Рекомендовано направлять обращения в письменной форме по почтовым адресам или в форме электронного документа на официальные сайты общественной приемной губернатора области, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области. Через ящики «Для обращений», размещенные у входа в общественную приемную губернатора области, на зданиях областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области. По телефонам справочных телефонных служб, в том числе в форме SMS-сообщений. Также предлагается обратиться в администрацию органа местного самоуправления Новосибирской области по месту жительства для организации личного приема в формате видео- и аудиосвязи с использованием специального программного обеспечения УАРМ ОДПГ.

— Почему школьники будут учиться со 2-го числа в школе, когда по карантину обязали дистанционное обучение? И необходимо подписать заявление, что родитель не против.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по экономической и социальной политике Жанна Шурова, в настоящее время все образовательные учреждения находятся на каникулах до 1 апреля включительно. Об этом есть приказ главы города.

— У нас есть рекомендация министерства образования, губернатора Новосибирской области о переходе на дистанционное обучение со 2 апреля. В рамках этого в Бердске разработан график проведения обучающих вебинаров по использованию образовательных платформ и ресурсов по организации дистанционного обучения для педагогов. Данное обучение началось с 23 марта и продолжается. 14 школ определили команды учителей, которые проводят это обучение, как на местах в школах, так и в ЦРО. Школы к дистанционному обучению готовы на 100%, — рассказала Жанна Шурова сегодня, 25 марта.

Кроме того, проведен анализ обучающихся на наличие компьютера и сети интернет. Как выяснилось, в Бердске живут семьи, у которых отсутствует интернет или компьютер. Однако и это решаемо. Родители в любом случае будут получать задания от учителей на электронную почту или мессенджеры. Готовое домашнее задание отправлять педагогам.

— В рамках профилактики по борьбе с коронавирусом мы ждем решение от министерства образования. В понедельник, 30 марта, состоится заседание оперативного штаба. Тогда появится четкое решение о дистанционном обучении. На какой срок это будет — не определено. Предполагаются и индивидуальные занятия учеников 9 и 11 классов. Они будут обучаться дистанционно, но если потребуется, придут в школу на консультацию к педагогу, — сообщила вице-мэр Бердска.



Бердские школы перешли на работу в особых условиях — для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 26 марта, сообщил замначальника городского управления образования Михаил Каркавин. Во-первых, осуществляется контроль в самих школах и детских садах: сотрудникам ежедневно измеряют температуру, проводят дезинфекцию, снабжают педагогов масками, проверяют работу вентиляции, в детсадах, которые в Бердске еще не закрыли (свободное посещение по деланию родителей), обеззараживают воздух. Во всех образовательных учреждениях города отменены массовые мероприятия с детьми — до особого распоряжения.

— В школах увеличено время каникул (ученики ушли отдыхать раньше — 18-го, а не 23 марта — прим. ред.). При неблагоприятной обстановке после каникулярного времени мы обсуждаем вопрос о переходе учеников на дистанционную форму обучения. Сейчас проводятся установочные вебинары. Образовательные организации после каникул должны быть готовы перейти на дистанционное обучение школьников, — рассказал Каркавин.

В каждой школе, по его словам, создана команда во главе с директором для информирования родителей и учеников на школьном сайте. Сейчас собирают обновленные данные электронной почты учеников, которые перейдут на домашнее обучение. На сайте школы создают соответствующий раздел для родителей с информацией о том, какие классы на каких платформах будут учиться удаленно.

— Контент «Дистанционная школа» будет доступен для скачивания всем желающим. В Бердске пять образовательных организаций продолжают работу по проекту «Дистанционная школа». Частным организациям рекомендовано исполнение. Дистанционное обучение будет организовано, исходя из возможностей обучающихся и их семей, — пояснил Михаил Викторович.

Если не окажется возможности учиться дистанционно, с такими детьми будут заниматься учителя в индивидуальном порядке, заявил замначальника управления образования Бердска. При этом к педагогам, которые будут контактировать с учениками будут предъявлять повышенные требования в части состояния здоровья.

Глава Бердска Евгений Шестернин предвидит проблемы с дистанционным обучением в семьях, где есть один компьютер, а школьников больше. Поэтому он предложил использовать и другие формы передачи информации — через телефон и мессенджеры. Михаил Каркавин заверил, что задействуют все способы для удаленного учебного процесса.

— С какого времени введут дистанционное обучение, пока неизвестно. Но наши школы должны быть готовы приступить к процессу в любой момент, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Каркавин.

Но он ждет официального приказа регионального минобрас разъяснениями: учиться дистанционно дети начнут со 2 апреля или «будут бездельничать» до 12 апреля. Скорее всего, продление каникул предполагает отдых школьников. Мэр Бердска Евгений Шестерин напомнил, что репетиции, тренировки и занятия во всех городских кружках и секциях отменяются на неопределенное время.

На официальном сайте бердского управления и образования и молодежной политики на 15.30 четверга, 26 марта, нет информации о каникулярных сроках. Но есть сообщение в разделе «Официальный канал Новосибирской области по ситуации с коронавирусом» о том, что в регионе продлили школьные каникулы до 12 апреля.

— Вопрос по медицинским маскам и антисептикам. На днях слушала, как Жанна Шурова сообщала, что они ежедневно мониторят ситуацию по наличию масок и дезсредств в городе, и ежедневно подают эти данные в Минпромторг или Роспотребнадзор. Вопрос: какова ситуация на сегодня, и где именно можно приобрести и маски, и дезсредств,антисептики? Объехала половину центра города — ни масок, ни антисептиков в продаже нет.

Это вопрос «Курьер. Среда. Бердск» адресовал вице-мэру Бердска по социальной и экономической политике Жанне Шуровой 27 марта.

— Антисептики есть. Их около 348 литров было на вчерашний день, 6000 упаковок по аптекам Бердска. Масок в аптеках нет. В сеть магазинов «Продсиб» маски поставляются в прежнем объеме — 4000 штук ежесуточно. Единственно, что их быстро раскупают, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 27 марта, Жанна Шурова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», масок нет ни в одной из 40 аптек Бердска. На сегодняшний день текущая мощность производства масок у компании «Медсклад», которая поставляет маски в распределительные центры «Продсиба», 20 000-25000 штук в сутки.

Сегодня «Медсклад» поставляет маски в силовые ведомства — прокуратуру и ФСБ. Пограничной службе, работающей на пунктах пропуска граждан на границе с Казахстаном, в несколько служб аэропорта Толмачево Новосибирска, метрополитен Новосибирска, в наземные службы, летный и ремонтный состав компании S7, «Электротранспорт Новосибирска», «Экспресс-пригород» Новосибирской области, оборонные цеха и столовые БЭМЗа, «Энергосбыт», ПФК Обновление, Новосибирскхимфарм, Горводоканал, а также некоторым другим структурам НСО.

Стоит отметить, что 24 марта директор «Медсклада» Дмитрий Ушаков направил документы в Росздравнадзор на получение Регистрационного Удостоверения. В лучшем случае компания получит Удостоверение уже на следующей неделе. Тогда нетканые маски «Медсклада» получат статус медицинских.

— Я отстоял у Минпромторга 4000 масок на нужды жителей Бердска. Сначала была «команда» отдавать весь объем в Новосибирск, так как там самое опасное место для распространения коронавируса или ОРВИ. Я сам каждое утро увожу маски в распределительные центры «Продсиба». По магазинам они уже сами их распределяют в зависимости от своих потребностей, — рассказал Дмитрий Андреевич «Курьер. Среда. Бердск» 25 марта.

По рекомендации Минпромторга Новосибирской области, розничная реализация масок через киоски Роспечати в Новосибирске приостановлена до специального согласования. В Бердске маски можно купить на кассах в магазинах «Продсиб» по адресам: ул. Ленина, 28, ул. Рогачева,11б, ул. Красная Сибирь,130а.

Важно отметить, что количество масок в магазинах сильно ограничено, а постоянное наличие не гарантировано. Маски продают лимитом не более трех упаковок (5 штук в упаковке — прим. ред.) в одни руки.

— Будут ли закрыты детские учреждения города на карантин? Например, ДОЛ «Юбилейный»?

На сайте лагеря написано, что учреждение не закрывается на карантин, и будет продолжать процесс отдыха и оздоровления детей, а также процесс обучения по основным школьным предметам. Сегодня, 27 марта, в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора ДСОЛКД «Юбилейный» Элла Ренжина сообщила, что вышел приказ о том, что лагерь дорабатывает текущую смену и до особого распоряжения лагерь будет работать в онлайн-режиме. Стоит отметить, что смена закончится 1 апреля.