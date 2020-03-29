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Назвал идиотом и посоветовал сидеть на унитазе во время карантина не заплатившему за проезд школьнику водитель автобуса №7 в Бердске

14:18 29.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мальчик показал справку из школы, водитель не открыл дверь до тех пор, пока тот не оплатил проезд. Во время вынужденных каникул БАТП возит школьников только за деньги.

Назвал идиотом и посоветовал сидеть на унитазе во время карантина не заплатившему за проезд школьнику водитель автобуса №7 в Бердске
Школьникам на вынужденных каникулах придется оплачивать проезд на муниципальном транспорте

Испугал 10-летнего школьника водитель автобуса №7 в Бердске. Ребенок показал справку из школы для бесплатного проезда. Водитель же потребовал оплату и не открывал двери до тех пор, пока ребенок не заплатил за проезд.

О данном происшествии мальчик рассказал своей сестре Елизавете Захаровой. Ситуацию она описывает с его слов.

— Николай выехал на автобусе №7, который следовал из Раздольного 25 марта в 11.47. Он вошел в автобус на ул. Заречной. Когда он доехал до остановки Черемушной, подошел к водителю и показал ему справку из школы. А водитель назвал его дебилом и идиотом, сказал, что не нужно тыкать ему этой справкой, а нужно сидеть дома на унитазе, ведь сейчас не каникулы, а карантин. Не открывал двери автобуса. Хорошо, что у брата были деньги — он заплатил за проезд. Только после этого водитель открыл дверь и выпустил его. Ребенок растерялся и испугался непонятной реакции водителя, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 26 марта Елизавета Захарова.

Николай описал сестре внешность водителя. И по описанию она узнала в нем того, кто ни один раз разговаривал с пассажирами в том же духе, что и с Колей. Сама тому была невольным свидетелем.

— Он оскорблял тех пассажиров, которые везут детей на руках и не платят за них деньги. Не то что там спокойно говорит. Был момент, когда не работали пенсионные проездные. Он кричал на пенсионеров, что это его не касается, — привела пример Елизавета.

По словам начальника бердского автотранспортного предприятия Елены Бороздиной, она слышала эту историю, только со слов ребенка сотрудника своего предприятия, который ехал на этом же автобусе. Он, который сам во время каникул ездит по карте школьника и студента, был удивлен, что мальчик пытался проехать бесплатно, показав справку из школы.

— Бесплатного проезда для школьников у нас сейчас нет. Мы только по распоряжению администрации предоставляем право бесплатного проезда для школьников. Такого распоряжения не было. Соответственно проезд платный. Либо проезд по социальной карте школьника и студента. Как рассказал сын сотрудника, водитель не оскорблял мальчика, а лишь пожурил. Если родители считают, что их дети должны ездить бесплатно — наверное да. Во всех автобусах висят объявления о том, что школьникам бесплатный проезд не предоставляется. Мы предоставляли бесплатный проезд по решению администрации на время каникул. Но сейчас мы говорим о том, что это вынужденные каникулы — у нас карантин. И что самое страшное — у нас очень много детей ездит в общественном транспорте. Детей нужно ограничить в таких поездках. Они должны сидеть дома. Надо, в первую очередь, родителям думать о своих детях, — объяснила «Курьер. Среда. Бердск» Елена Бороздина.

Как отметила Елена Викторовна, конечно, родители хотят, чтобы их дети ездили бесплатно в общественном транспорте, но у сотрудников БАТП тоже есть дети, и они хотят получать зарплату. Если бы у города была финансовая возможность сделать бесплатный проезд для школьников, то администрация сделала бы это, но есть определенное требование, что бесплатно проезжают дети до 7 лет.

Начальник БАТП объяснила и ситуацию с недействующими пенсионными проездными. Пенсионеры, школьники и студенты Новосибирска ездили в бердских автобусах со скидкой. Раньше эту скидку возмещал департамент, а сейчас на основании его постановления, данные категории пассажиров ездят по льготе только в областном центре. На Бердск это не распространяется. В каждом бердском автобусе есть об этом информация. Водители поступают правильно, когда требуют оплату проезда у этой категории пассажиров, подчеркнула Бороздина.

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От редакции

Вы разрешаете своим детям сейчас ездить на общественном транспорте?

Аноним, 26 марта 2020 18:19
У Бороздиной других водителей и быть не может, на днях на "шестерке" меня обрызгал чуть не с ног до головы - торопился на мигающий зеленый, чтоб только бабки по карточкам ездили у вас.
Андрей, 26 марта 2020 18:36
Пацан подкован,вместо денег справками обзавелся.Завтра мамаши весь БЕРДСК на уши поставят за своих чад.А то что платить надо ,детям не объясняют,им же все обязаны!
Аноним, 26 марта 2020 20:29
Зато у депутатов проезд бесплатный. Вот они и привезли нам ЭТО.
Аноним, 26 марта 2020 18:31
Сошлись два "идиота", малой может и исправится, большой навряд ли...
Ольга, 26 марта 2020 20:04
Ну почему мы стали такие нетерпимые друг к другу? А завтра этот мальчик аырастит и будет поступать еще хуже,чем Вы водитель? Мы, взрослые, сейчас не можем разобраться в этой ситуации. А какого ребенку? Давайте будем добрее...
Жители города, 26 марта 2020 22:13
Ребенок повторяет родителей!!!
Аноним, 29 марта 2020 08:40
Ольга, что/кого мальчик "вырастит"?
Аноним, 26 марта 2020 20:34
На днях наблюдал как на автобусе маршрута 5 трое в смерть угашенных алкомавтов с пивом в кармане бесплатно вышли со совами "Батя, извни, денег нет совсем." и рыгнув на прощанье.
И ведь водила не кинулся их останавливать и заявлять в полицию.
А потому что по морде получил бы. А с детьми и пенсионерами - они ГЕРОИ!, 27 марта 2020 07:12
Они только с детьми и пенсионерами ГЕРОИ.
Андрей, 27 марта 2020 09:32
Так они и в морду дать, а ребенок или пенсионер нет.
Вот водитель и осмелел.
AlexAm, 27 марта 2020 18:04
Алкаша воспитывать поздно (их как раз в детстве и не воспитали), а ребенка можно и нужно воспитывать, раз родители не хотят или не могут
Аноним, 26 марта 2020 20:37
Малец вырастет, станет ГАИшником и тогда этот шофер сто раз пожалеет, что взял деньги с него.
Аноним, 27 марта 2020 14:31
Вы бесплатно будт работать
Аноним, 26 марта 2020 20:38
Дети - народное достояние сказал ОН.
Но потом передумал.
Аноним, 26 марта 2020 20:51
Интересно, как в бывших соцреспубликах сделали для всех проезд в транспорте бесплатно?
Евгений, 27 марта 2020 15:25
И в каких это республиках?
Raven, 27 марта 2020 23:13
Насколько я помню в Эстонии
Аноним, 26 марта 2020 20:56
НВР:
Нет и нет
Аноним, 26 марта 2020 21:15
НВР:
Если нет возможности на машине на каком ещё транспорт е передвигаться
Андрей, 26 марта 2020 22:17
Куда передвигаться ребенку во время такой обстановки?Неужели детей не жалко,или на авось надеются? В школе не учатся,кружки закрыты,куда дети ездят без родителей?
Аноним, 26 марта 2020 23:40
НВР:
нет каронтин
Аноним, 27 марта 2020 00:55
Таких гнать надо только за то что ребенка оскорбил ,а не разбираться а то смотри платить надо ,карантин
Лиса, 27 марта 2020 04:56
В любом случае этот недоводила не имеет право кого либо оскорблять, ну и директор, понятное дело, его выгораживает.
женщина, 27 марта 2020 08:23
Да, вы, что не понимаете!??? Речь идёт не о деньгах, а о хамском поведении водителя! Ведь, водитель мого просто сказать, что нужно оплатить проезд, что справка не действительна, и чтобы мальчик передал это родителям, а не хамить и не посылать никого на унитаз!!!!! Люди, опомнитесь!, читайте между строк!!!!
AlexAm, 27 марта 2020 18:02
А вы уверены, что он вот прям сразу начал хамить ребенку? Что-то мне подсказывает, что он сказал что бесплатного проезда нет, а ребенок начал права качать, потому и нарвался на хамство
Аноним, 27 марта 2020 08:41
НВР:
Нет
Аноним, 27 марта 2020 10:02
Почему не распространяются???????????? Начальник БАТП объяснила и ситуацию с недействующими пенсионными проездными. Пенсионеры, школьники и студенты Новосибирска ездили в бердских автобусах со скидкой. Раньше эту скидку возмещал департамент, а сейчас на основании его постановления, данные категории пассажиров ездят по льготе только в областном центре. На Бердск это не распространяется.
У нас что не люди живут у нас также есть студенты которые едут до вокзала и по Бердску ездят.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/03/26/529419-nazval-idiotom-i-posovetoval-sidet-na-unitaze-vo-vremya-karantina-ne-zaplativshemu-za-proezd-shkolniku-voditel-avtobusa-7-v-berdske
Аноним, 27 марта 2020 13:51
НВР:
Да
Аноним, 27 марта 2020 14:38
Вот ***** ......вообще закрыть это говно предприятие ....место займут другие более умные перевозчики......
Adeli, 27 марта 2020 16:24
УМНЫЕ перевозчики в Бердск не придут! Дорог нет, проезд стоит дёшево, условия труда так себе... одни убытки! никому не нужен этот занюханый городишко, никто не придёт...
ОЛЬГА, 27 марта 2020 14:52
Претензии к водителю на хамское поведение, а комментарии руководителя о платном проезде.
AlexAm, 27 марта 2020 18:00
Мамашу этого ребенка оштрафовать за оставление в опасности - почему она не довела до сведения своего сына, что ему нет бесплатного проезда и что ребенку нельзя шляться где попало?
Аноним, 29 марта 2020 16:04
да вроде как ребенок то рассчитался.Вопрос стоит о хамстве водителя удалено
Аноним, 27 марта 2020 18:54
Умные, тогда пусть идут в магазин ваши дети берут всё бесплатно, вам же объяснили финансы не выделяют на бесплатную перевозку детей, или вы на работу ходите бесплатно там работаете? Так на автобус идут траты, воздухом не заправляется за горючее нужно платить, или водитель вышел ваших деток бесплатно покатал и пошёл дамой без зарплаты , у водителя есть своя семья. Ну а если такие умные раздайте свою зарплату детям, а сами палец сосите.
Аноним, 28 марта 2020 19:09
не зря говорят,что водители кроме зарплаты еще и процент с выручки забирают и еще хвастаются ,что за день около тысячи выходит
Наталья, 29 марта 2020 01:37
И правильно сделал!

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