Назвал идиотом и посоветовал сидеть на унитазе во время карантина не заплатившему за проезд школьнику водитель автобуса №7 в Бердске

Мальчик показал справку из школы, водитель не открыл дверь до тех пор, пока тот не оплатил проезд. Во время вынужденных каникул БАТП возит школьников только за деньги.

Школьникам на вынужденных каникулах придется оплачивать проезд на муниципальном транспорте

Испугал 10-летнего школьника водитель автобуса №7 в Бердске. Ребенок показал справку из школы для бесплатного проезда. Водитель же потребовал оплату и не открывал двери до тех пор, пока ребенок не заплатил за проезд.

О данном происшествии мальчик рассказал своей сестре Елизавете Захаровой. Ситуацию она описывает с его слов.

— Николай выехал на автобусе №7, который следовал из Раздольного 25 марта в 11.47. Он вошел в автобус на ул. Заречной. Когда он доехал до остановки Черемушной, подошел к водителю и показал ему справку из школы. А водитель назвал его дебилом и идиотом, сказал, что не нужно тыкать ему этой справкой, а нужно сидеть дома на унитазе, ведь сейчас не каникулы, а карантин. Не открывал двери автобуса. Хорошо, что у брата были деньги — он заплатил за проезд. Только после этого водитель открыл дверь и выпустил его. Ребенок растерялся и испугался непонятной реакции водителя, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 26 марта Елизавета Захарова.

Николай описал сестре внешность водителя. И по описанию она узнала в нем того, кто ни один раз разговаривал с пассажирами в том же духе, что и с Колей. Сама тому была невольным свидетелем.

— Он оскорблял тех пассажиров, которые везут детей на руках и не платят за них деньги. Не то что там спокойно говорит. Был момент, когда не работали пенсионные проездные. Он кричал на пенсионеров, что это его не касается, — привела пример Елизавета.

По словам начальника бердского автотранспортного предприятия Елены Бороздиной, она слышала эту историю, только со слов ребенка сотрудника своего предприятия, который ехал на этом же автобусе. Он, который сам во время каникул ездит по карте школьника и студента, был удивлен, что мальчик пытался проехать бесплатно, показав справку из школы.

— Бесплатного проезда для школьников у нас сейчас нет. Мы только по распоряжению администрации предоставляем право бесплатного проезда для школьников. Такого распоряжения не было. Соответственно проезд платный. Либо проезд по социальной карте школьника и студента. Как рассказал сын сотрудника, водитель не оскорблял мальчика, а лишь пожурил. Если родители считают, что их дети должны ездить бесплатно — наверное да. Во всех автобусах висят объявления о том, что школьникам бесплатный проезд не предоставляется. Мы предоставляли бесплатный проезд по решению администрации на время каникул. Но сейчас мы говорим о том, что это вынужденные каникулы — у нас карантин. И что самое страшное — у нас очень много детей ездит в общественном транспорте. Детей нужно ограничить в таких поездках. Они должны сидеть дома. Надо, в первую очередь, родителям думать о своих детях, — объяснила «Курьер. Среда. Бердск» Елена Бороздина.

Как отметила Елена Викторовна, конечно, родители хотят, чтобы их дети ездили бесплатно в общественном транспорте, но у сотрудников БАТП тоже есть дети, и они хотят получать зарплату. Если бы у города была финансовая возможность сделать бесплатный проезд для школьников, то администрация сделала бы это, но есть определенное требование, что бесплатно проезжают дети до 7 лет.

Начальник БАТП объяснила и ситуацию с недействующими пенсионными проездными. Пенсионеры, школьники и студенты Новосибирска ездили в бердских автобусах со скидкой. Раньше эту скидку возмещал департамент, а сейчас на основании его постановления, данные категории пассажиров ездят по льготе только в областном центре. На Бердск это не распространяется. В каждом бердском автобусе есть об этом информация. Водители поступают правильно, когда требуют оплату проезда у этой категории пассажиров, подчеркнула Бороздина.