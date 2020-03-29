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Куда подавать заявление на пособие на ребенка с 3 до 7 лет

14:18 29.03.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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В ведомстве объяснили, что форма заявления будет единой, в ней гражданин будет указывать минимальное количество сведений.

Куда подавать заявление на пособие на ребенка с 3 до 7 лет
С 1 июня семьи получат пособие от Путина в Бердске
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Куда подавать заявление на пособие на ребенка с 3 до 7 лет

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С 1 июня в России начнутся выплаты пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно, заявил президент России Владимир Путин в обращении к нации 25 марта. Для назначения господдержки родителям необходимо подать заявление. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает, как можно подать заявление, чтобы получить 6 018 рублей от Путина.
Выплату будут получать семьи с низкими доходами – меньше величины прожиточного минимума. Об этом сообщает минтруд страны. Напомним, учитываться будет величина прожиточного минимума за второй квартал предшествующего года. То есть — за 2019 год. В этот период среднедушевая величина прожиточного минимума равна 11 700 рублей.

Для получения нового пособия семье будет достаточно только подать заявление в электронном виде, весь остальной пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будут получены путем межведомственного взаимодействия.

Для тех граждан, у которых нет личного кабинета на портале госуслуг, сохранятся и традиционные возможности подачи заявления – через МФЦ или органы социальной защиты.

В ведомстве объяснили, что форма заявления будет единой, в ней гражданин будет указывать минимальное количество сведений.
После получения заявления от гражданина органы соцзащиты получат в электронном виде из Единого реестра записей актов гражданского состояния подтверждение факта рождения ребенка. Для определения уровня доходов семьи и нуждаемости в получении выплаты Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд, Росреестр, МВД будут через свои информационные системы предоставлять сведения о доходах и имуществе граждан. Органы опеки – информировать о лишении и ограничении родительских прав. Минтруд и Минкомсвязь обеспечат технические решения для электронного обмена запросами и документами между ведомствами.

— Впервые предоставление региональной меры социальной поддержки обеспечено техническими и нормативными мероприятиями на федеральном уровне. Благодаря этому сформирован единый, максимально упрощенный подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живет семья, – прокомментировал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Назначение пособий начнется с 1 июня, а не с 1 июля как было заявлено ранее. Выплата устанавливается сразу на год. Начисление выплат будет осуществляться с 1 января 2020 года, то есть семья, которая подаст заявление с 1 июня 2020 года, получит средства за первые 5 месяцев 2020 года, если к 1 января 2020 года ребенку уже исполнилось 3 года. Если 3 года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит выплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты.

Размер пособия составит 50 % от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. А в новосибирской области эта величина составляет 6 018 рублей.

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От редакции

Как подадите заявление?

Татьяна, 27 марта 2020 14:50
Моему ребёнку сейчас пять лет я могу получать новое пособие с 3 до 7 лет я мать одиночка и доход мой только один это ежемес.детское пособие 615 рублей
Вася, 27 марта 2020 16:55
Как же вы живёте?
Маша, 27 марта 2020 20:03
Для того, что бы получить статус малоимущей семьи, а я так понимаю он необходим для этих пособий, нужно быть работающим официально, так как ребенеу уже есть 3 года. В ином случае этот статус ни кто не подтвердит и не оформит, соответственно и выплат не будет. Я как то так это поняла.
Светлана, 27 марта 2020 20:11
Подскажите где оформлять эту выплату?
Оксана, 27 марта 2020 21:23
Кагда уже будут выплаты детские пособия
Аноним, 27 марта 2020 21:43
Я так поняла, что это только для тех кому только исполнилось 3 или исполнится. В нашей семье семеро последним детям 5 и 6. Работает один муж официально. Кто что знает?
Марго, 27 марта 2020 23:05
Там же всё русским языком всё написано. Что не понятного то..
Аноним, 29 марта 2020 04:04
Русским языком написано). У нас сначала все завуалируют, красиво приподнесут. Люди ждут, радуются, а потом окажется очередной лохотрон...
Аноним, 29 марта 2020 03:17
Электронно
Аноним, 29 марта 2020 04:30
НВР:
Обманули со всеми выплатами. Ребенок 11.2017 г.р. Ничего уже не ждем, только очередного обмана. Выживем, лишь бы налогами, ценами и др.поборами наше правительство не душило, а то как что с нас взять и за что ответить, так в нашем государстве все по справедливости - все равны, а поддержку своим гражданам в трудное время оказать, так про "справедливость" сразу забывают.
Дмитрий, 29 марта 2020 12:03
Получить пособие от Путина!!! Да вы обалдели так писать! Он что из своего кармана их берет? Или все налоги что мы платим - это автоматически деньги Путина?
Аноним, 29 марта 2020 13:21
Хуже. В авторитарной системе все бы автоматически собственность Путина. Так же как было и со Сталиным. Захотел - заставил работать забесплатно (ГУЛАГ), захотел - просто убил (тройки)...

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