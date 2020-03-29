Куда подавать заявление на пособие на ребенка с 3 до 7 лет

В ведомстве объяснили, что форма заявления будет единой, в ней гражданин будет указывать минимальное количество сведений.

С 1 июня семьи получат пособие от Путина в Бердске

С 1 июня в России начнутся выплаты пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно, заявил президент России Владимир Путин в обращении к нации 25 марта. Для назначения господдержки родителям необходимо подать заявление. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает, как можно подать заявление, чтобы получить 6 018 рублей от Путина.

Выплату будут получать семьи с низкими доходами – меньше величины прожиточного минимума. Об этом сообщает минтруд страны. Напомним, учитываться будет величина прожиточного минимума за второй квартал предшествующего года. То есть — за 2019 год. В этот период среднедушевая величина прожиточного минимума равна 11 700 рублей.

Для получения нового пособия семье будет достаточно только подать заявление в электронном виде, весь остальной пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будут получены путем межведомственного взаимодействия.



Для тех граждан, у которых нет личного кабинета на портале госуслуг, сохранятся и традиционные возможности подачи заявления – через МФЦ или органы социальной защиты.

В ведомстве объяснили, что форма заявления будет единой, в ней гражданин будет указывать минимальное количество сведений.

После получения заявления от гражданина органы соцзащиты получат в электронном виде из Единого реестра записей актов гражданского состояния подтверждение факта рождения ребенка. Для определения уровня доходов семьи и нуждаемости в получении выплаты Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд, Росреестр, МВД будут через свои информационные системы предоставлять сведения о доходах и имуществе граждан. Органы опеки – информировать о лишении и ограничении родительских прав. Минтруд и Минкомсвязь обеспечат технические решения для электронного обмена запросами и документами между ведомствами.

— Впервые предоставление региональной меры социальной поддержки обеспечено техническими и нормативными мероприятиями на федеральном уровне. Благодаря этому сформирован единый, максимально упрощенный подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живет семья, – прокомментировал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Назначение пособий начнется с 1 июня, а не с 1 июля как было заявлено ранее. Выплата устанавливается сразу на год. Начисление выплат будет осуществляться с 1 января 2020 года, то есть семья, которая подаст заявление с 1 июня 2020 года, получит средства за первые 5 месяцев 2020 года, если к 1 января 2020 года ребенку уже исполнилось 3 года. Если 3 года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит выплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты.

Размер пособия составит 50 % от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. А в новосибирской области эта величина составляет 6 018 рублей.