Не одичать: В трениках и халате или костюме работать из дома в условиях пандемии COVID-19?

Халат- не самая удобная одежда для домашней работы

Перейдя на домашний режим работы, многие россияне теперь от звонка до звонка трудятся в пижамах и халатах. А что? Из квартиры выходить не нужно, зачем наряжаться? Наряжаться — действительно плохая затея, считает дизайнер, эксперт по моде и стилю Мила Марсель. А вот привести себя в нормальный вид необходимо. Что носить в условиях самоизоляции, чтобы окончательно не одичать и помочь себе настроиться на рабочий процесс, она рассказала АиФ.ru.

Не перебарщивай и не расслабляйся

Конечно, когда мы говорим о том, что одежда помогает настроиться на работу, никто не имеет в виду, что нужно надеть строгий костюм, туфли на шпильке и расхаживать в таком виде по дому. Лично для меня как для работающей мамы троих детей, которые сейчас, как вы знаете, вместе с родителями сидят на карантине, это полная нелепость. То же самое касается мужчин. Я бы сильно удивилась, если бы мой муж надел белую рубашку и начищенные ботинки, чтобы работать из дома. Но щеголять в растянутых трениках и майке с дыркой или жирным пятном на груди — тем более не вариант, и я искренне надеюсь, что многие уже давно знают эту простую истину. Да, ходить по квартире в пижаме можно… раз в неделю или даже в месяц, если вы практикуете так называемые «пижамные дни», которые пришли к нам с Запада и отлично прижились. В остальное время нужно всегда относиться к себе и своей внешности с уважением, неважно, на карантине вы или нет, и одеваться в хорошую домашнюю одежду.



Сразу скажу, что я не очень люблю халаты, для меня они неразрывно связаны либо с баней, либо с ванной, поэтому данный вид одежды в мой список рекомендаций не попадает. Лучше остановить выбор на спортивных костюмах, сочетании лосины плюс объемная толстовка или худи. Еще один вариант — кроп-топ с джинсами. Кстати, так же отлично подойдет мужская рубашка (как с чужого плеча) опять же с джинсами или лосинами, если ее завязать узлом на талии.

Теперь что касается сильного пола. Самый распространенный вариант — джинсы с футболкой, тренировочные штаны плюс худи, поло и шорты. Когда еще вы сможете походить в шортах «на работу»? Во-первых, дресс-код не всегда позволяет, во-вторых, погода в России в марте к этому явно не располагает.

В целом я выступаю за варианты, в которых вам однозначно будет удобно. Как я уже сказала выше, призывы облачиться в деловой костюм и одежду, реально предназначенную для офиса, я не поддерживаю, давайте все-таки будем реалистами в этом вопросе. Хотя, конечно, здесь многое зависит от обстановки вокруг. Если у вас нет детей и вы живете где-нибудь в «Москва-Сити», вероятно, ходить на шпильке по квартире при полном параде — для вас норма, тогда почему бы и нет.

Тем не менее сразу скажу, что есть вещи, которые все же не подходят для дома, например, шелковое платье, ведь оно помнется еще до того, как вы сядете в нем перед компьютером. Или белая рубашка, ее легко испачкать и гораздо сложнее отстирать и привести в идеальное состояние. Для меня все это перебор, но рамки каждый устанавливает сам.



Не только вид, но и цвет нашей одежды влияет на работоспособность и настроение. Опираясь на данный пункт, можно сделать выбор в пользу яркой цветовой гаммы.

Если же говорить о модной ныне палитре, то безоговорочным лидером является navy (сине-голубой). Кстати, если вы купили на выход спортивный костюм этого цвета, сейчас самое время достать его, чтобы надеть дома (не ждите окончания карантина, порадуйте себя). Также в тренде черно-белое сочетание. Раньше оно скорее было актуально для зимы, однако сейчас уходит в летние тенденции.

Главное, не забывайте, что работа из дома и карантин — это, по сути, ваша обычная жизнь, используйте в домашней одежде те цветовые тенденции, которые вы раньше носили в офис. Например, любимое черно-белое платье можно заменить на белую майку с черными спортивными брюками.

Скажи тапочкам нет



И еще один нюанс, который касается обуви. Безусловно, носить дома офисную обувь — это глупо. Однако в этом вопросе я точно так же не поддерживаю тапочки. Есть же у вас красивые летние шлепанцы, слиперы, вот и надевайте их. Нужно что-то с открытой пяткой, благо вариантов миллион. Конечно, наглухо зашнурованные кроссовки точно не подойдут. Им придется подождать своего часа.

Источник: АиФ