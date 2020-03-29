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РПЦ подчинится требованиям властей о закрытии публичных мест, если таковые последуют

12:38 29.03.2020 Фото: pixabay.com
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Вопрос об ограничении доступа в храмы для присутствия за богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие.

РПЦ подчинится требованиям властей о закрытии публичных мест, если таковые последуют
Вопрос об ограничении доступа в храмы для присутствия за богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом

Циркулярное письмо управляющего делами Московской Патриархии митрополита Воскресенского Дионисия от 24 марта 2020 года всем епархиальным Преосвященным на территории России о принятии мер по противодействию угрозе распространения коронавирусной инфекции.

Всем епархиальным Преосвященным на территории России

От епархиальных Преосвященных поступают запросы в связи с обращениями представителей власти субъектов Российской Федерации относительно принятия мер по противодействию угрозе распространения коронавирусной инфекции.

В связи с этим рекомендуется следующее:

сообщать региональным властям об уже осуществляемых мерах в рамках исполнения Инструкции настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, утвержденной Священным Синодом 17 марта 2020 года (журнал № 30);
в случае издания официальных актов региональных властей принимать, исходя из пастырских соображений и заботы о людях, иные меры, не противоречащие строю церковной жизни (см., к примеру, циркулярное письмо первого викария Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве от 23 марта 2020 года «О помощи прихожанам, находящимся в группе повышенного риска в связи с угрозой распространения в городе Москве коронавирусной инфекции»).
Обращаю Ваше внимание, что рабочей группой при Государственном Совете Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 20 марта 2020 года было дано следующее поручение: «Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации проработать с главами основных религиозных конфессий вопрос введения ограничений на посещение культовых учреждений на период режима повышенной готовности». В случае обращения к Вам по этому поводу от региональных властей рекомендую предложить главе субъекта Федерации вести проработку вопроса в непосредственном личном взаимодействии с Вами (в митрополиях — через главу митрополии), имея при этом в виду положения законодательства Российской Федерации, изложенные в прилагаемой справке.

Вопрос об ограничении доступа в храмы для присутствия за богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие.

В случае возникновения дополнительных вопросов прошу оперативно обращаться ко мне лично в любое время.

+Дионисий, митрополит Воскресенский, управляющий делами Московской Патриархии

Источник: patriarchia.ru

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