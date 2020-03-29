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О самоизоляции без звонков медиков и путанице с больничным рассказала летевшая с заболевшей COVID-19 рейса 557 «Питер-Новосибирск» из Бердска

14:55 29.03.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Алеся сама пришла в больницу, когда узнала о розыске пассажиров летевших рейсом 557. Но доктор ее не принял. Девушка не смогла дозвониться до Роспотребнадзора, чтобы понять, каким числом ей закроют больничный лист.

О самоизоляции без звонков медиков и путанице с больничным рассказала летевшая с заболевшей COVID 19 рейса 557 Питер Новосибирск из Бердска
Девушка сама обратилась за помощью к медикам
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
О самоизоляции без звонков медиков и путанице с больничным рассказала летевшая с заболевшей COVID 19 рейса 557 Питер Новосибирск из Бердска

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До сих пор находится на самоизоляции жительница Бердска Алеся. Она, напомним, прилетела рейсом 557 авиакомпанией «Победа» из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Из аэропорта девушка вернулась домой в Бердск. А в понедельник, 16 марта, отправилась на работу. А спустя некоторое время у другой пассажирки того самого рейса подтвердили коронавирус. Девушка прилетела из Франции. Минздрав и Роспотребнадзор объявил срочный розыск всех пассажиров, летевших тем же рейсом.

Бердчанка Алеся связалась с «Курьер. Среда. Бердск» и рассказала, как добивалась наблюдения медиков ЦГБ Бердска, взятия анализа на коронавирус. Ради этого ей пришлось самой идти на прием в больницу. Однако доктор ее не принял. С бердчанкой связалась главврач ЦГБ и сообщила, что ей нельзя покидать дом, а больничный выпишут. По сей день она находится на домашней самоизоляции. Однако не может получить внятный ответ о сроке окончания самоизоляции и результате анализа на COVID-19.

— Я прилетала в Новосибирск 13 марта. Нахожусь дома с 23 марта. В тот же день обратилась в больницу к участковому врачу, которая отказалась меня принимать. 24 марта у меня взяли анализы на коронавирус. В среду мне позвонили, спросили о моем состоянии и все. Вчера звонка от медиков я не дождалась. Сегодня тоже. Мне не понятно, каким числом у меня открыт больничный лист, когда он будет закрыт. Кстати, постановление от Роспотребнадзора о самоизоляции мне так и не вручили. Медсестра участкового врача говорила, что мне выдадут больничный лист с 23 по 27 марта. Перевели на главную медсестру мой звонок, но и там трубку не взяли. При этом прилетела я 13 марта в Новосибирск. говорилось, что самоизоляция длится 14 дней. То есть закрытый больничный лист я должна получить от 27 марта. Странный контроль со стороны больницы и всех ведомств, контролирующих распространение вируса, — недоумевает Алеся.

Напомним, вчера, 26 марта, в администрации Бердска состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Все присутствующие чиновники отчитались — все в порядке, все находящиеся на самоизоляции под контролем.

Надежда Иванова описала механизм того, как бердчане попадают под карантин. Списки со всеми прилетевшими из-за границы из аэропорта Толмачево поступают в Роспотребнадзор. Далее местный отдел Роспотребнадзора передает фамилии прилетевших в центр гигиены и эпидемиологии. Постановления о самоизоляции за подписью главного санитарного врача развозятся по адресам прилетевших. Далее, пациентов должны наблюдать медики бердской ЦГБ. По идее, врачи должны проводить осмотр таких пациентов, интересоваться температурой туристов дважды в день. Пока не понятно, исключение ли история Алеси. Ведь на деле все оказалось гораздо проще со стороны контроля, и гораздо тяжелее со стороны оформления больничного листа.

Стоит отметить, что в пресс-службе Минздрава Новосибирской области не смогли ответить на вопрос о механизме получения больничного листа, попросив направить письменный запрос. Руководитель местного отделения Роспотребнадзора Надежда Иванова также не смогла ответить на вопросы, касающиеся прилетевшей из Санкт-Петербурга Алеси, сославшись на региональный аппарат Роспотребнадзора.

Главный врач ЦГБ Бердска также отказалась отвечать на вопросы «Курьер. Среда. Бердск», сославшись на то, что комментирует вопросы СМИ только с 9 до 10 часов утра. Алеся же в шутку предположила, что нужно написать письмо Путину, чтобы получить ответ на свой вопрос.

После переговоров «Курьер. Среда. Бердск» с пресс-центром мэрии Бердска, с девушкой связался заведующей поликлиники №2 Владимир Карамушко. Доктор сообщил, что больничный лист Алеси закрыт вчерашним числом — 26 марта.

— Не знаю почему выписали больничный лист из этой поликлиники. Видимо сыграла злую шутку моя прописка 20-летней давности в Микрорайоне. Моя нынешняя регистрация другая, я прикреплена к поликлинике №1. Я с работой день в пролете, — рассказала девушка в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 27 марта.

стоит отметить, что 4 семьи Бердска вернувшиеся из-за границы, отказались самоизолироваться, апеллируя тем, что это нарушает их право на свободу перемещения. Как разъясняли на сайте «КоронавирусРФ» при возвращении из любого иностранного государства туристам необходимо провести 14 дней в режиме самоизоляции — не ходить на работу, в больницу и даже за продуктами.

Такой режим обязателен для всех, даже при отсутствии симптомов заболевания. В качестве профилактики рекомендуется чаще мыть руки с мылом, использовать антисептик, ограничивать контакты с больными людьми и меньше трогать свое лицо.

Важно сказать, что оформить больничный лист можно дистанционно на сайте Фонда социального страхования, сообщается на том же сайте. Однако как выглядит эта система на деле — неизвестно.

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От редакции

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Аноним, 27 марта 2020 18:35
14 дней в режиме самоизоляции — не ходить на работу, в больницу и даже за продуктами.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/03/27/529985-o-samoizolyacii-bez-zvonkov-medikov-i-putanice-s-bolnichnym-rasskazala-passazhirka-letevshaya-s-zabolevshej-covid-19-rejsa-557-piter-novosibirsk-iz-berdska

а если вся семья на карантине...
кто им продукты будет приносить...
значит должна быть какая та служба доставки - ну пока на карантине люди не бедные - если у них были средства на поездки за границу . то и доставку оплатят
а если от них заразятся люди с зарплатой в 15 тыс - пора думать о социальной помощи самоизолированным
Аноним, 29 марта 2020 16:39
В СМИ разных стран выполняют чей-то заказ, за получаютне малые деньги. Особенно они воздействуют на людей, создавая панические настроения. Было время в СССР в периодической печати публиковались правила поведения со слов специалистов, алгоритм действий для получения различной помощи, что конкретно делают руководители области, города по ликвидации или профилактики ЧС, кто является героем действий по спасению населения и тд. Надо не запугивать население, как это принято сегодня, печатая жуткие факты не для слабо нервных, а призывать "делай, что должен". Если бы ликвидаторы ЧС в Чернобыле, которые знали , что их ожидает, забились по щелям, пытались переждать, растерялись, превратились в "аморфную массу" то, последствия трудно представить. Недавно я видел в youtube, что в г. Бердске работают где-то команды по обеззараживанию помещений растворами, мэр требовал с Захарова заняться обработкой помещений кварцевыми лампами (в ответ невнятный набор слов=на три буквы), хождение волонтёров без средств защиты к пенсионерам и всё.... Не увидел работу штаба, контроль населения приборами в торговых точках, разрешенных местах, палаты для людей, подлежащих госпитализации. Создаётся впечатление, что кроме причитаний и запугиваний, ничего в городе не делается.

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