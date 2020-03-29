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Общество / Стиль жизни

Шумит в двигателе: 10 причин обратиться в автосервис

12:49 29.03.2020, Ольга Вересова Фото: flickr.com
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Обилие узлов и деталей, способных выйти из строя, может привести в ступор любого, за исключением разве что профессиональных механиков и инженеров.

Шумит в двигателе: 10 причин обратиться в автосервис

Исполнить заветную мечту и купить автомобиль недостаточно, необходимо постоянно следить за его состоянием и быстро устранять возникшие неполадки. Если не соблюдать эти правила, то железный конь может подвести в ответственный момент. Да и ездить на непроверенной машине небезопасно. Итак, в каких случаях следует обращаться на станцию технического обслуживания?

Поменять технические жидкости

Своевременно меняя жидкости в своем автомобиле, вы сделаете его безотказным на долгие годы, но только при соблюдении одного правила. В исправной работе своего автомобиля можно быть уверенным лишь тогда, когда масло меняется на профессиональном оборудовании с соблюдением установленного регламента.

Выправить и покрасить кузов
Вы попали в ДТП, въехали в ограждение и слегка помяли кузов. Или вдруг отвалилась краска, появился скол или трещина. Ищите хорошего мастера по кузовному ремонту. Качественная окраска кузова возможна при соблюдении технологии и температурного режима, которые чаще всего способны обеспечить СТО, имеющие в своем распоряжении специальные покрасочные камеры.
Выяснить причину шумов в двигателе
Научиться точно определять происхождение каждого стука и скрипа под капотом авто — задача не из легких. Обилие узлов и деталей, способных выйти из строя, может привести в ступор любого, за исключением разве что профессиональных механиков и инженеров.

Сделать балансировку колес
Специалисты рекомендуют проводить балансировку и развал-схождение через 5-7 тыс. км пробега или два раза в год в зависимости от условий эксплуатации вашего автомобиля. Иначе колеса быстро изнашиваются.

Разбилось стекло
Стекло автомобиля — это одна из самых повреждаемых деталей при ударах, авариях. Например, если без бампера можно ездить или его можно отремонтировать, то растрескавшееся лобовое стекло необходимо срочно менять. В Бердске эта процедура займет в среднем два дня: доставка стекла из Новосибирска и собственно замена.

Стали барахлить тормоза

Замена жидкости в тормозной системе обязана осуществляться спустя каждые два года использования авто. При интенсивной эксплуатации эта процедура должна проводиться каждые 40 тыс. км пробега. Иногда автолюбители могут заметить при торможении свист из-под колес. Обязательно проверьте исправность тормозных колодок — возможно, их пора менять.

Установить сигнализацию и магнитолу
Вы приобрели новый автомобиль. Первое, что вы делаете, — конечно, устанавливаете автосигнализацию. Опытный электрик подробно вас проконсультирует по поводу выбора модели сигнализации и установит ее.

Сделать химчистку салона
Своевременная периодическая химчистка не только сбережет салон автомобиля в идеальном состоянии, но и поможет его впоследствии выгодно продать новому владельцу. Портят обивку салона табачный дым, работа кондиционера и, конечно, неопрятность водителей и пассажиров.

Проверить ходовую часть
Основная нагрузка в повседневном использовании автомобиля приходится на его ходовую часть, а потому она требует к себе повышенного внимания, независимо от того, к какому классу принадлежит автомобиль. Особенно, если учесть состояние российских дорог с их ухабами и ямами.

Сделать автомобиль уникальным
Тюнинг позволяет сделать более эффектным ваш автомобиль. Приукрасить или заменить можно багажник, фары, сайлент-блоки. Тюнинг может увеличить мощность авто. Для этого меняют амортизаторы, занижают подвеску. Также можно сделать более комфортным салон: установить мини-холодильник, мощную аудиосистему, перетянуть кресла модной тканью. Хотите ездить на уникальном автомобиле? Ваша задача — найти креативного мастера.

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