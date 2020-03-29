Без платья, в платье и в очень красивом платье

Магазины переполнены самыми разными моделями с необычными фасонами, есть любая расцветка и тканевый узор, а все не то. Для многих эта ситуация является до боли знакомой. В этом случае поможет самостоятельное решение проблемы или обращение к услугам ателье. И в том, и в другом случае придется приложить усилия, а также вложить в процесс частичку души, получая от него массу удовольствия!

Вас спасет ателье



Если мероприятие или праздник уже вот-вот, а желания шить нет или для этого нет времени, не задумываясь, обращайтесь к услугам ателье. От клиента понадобится усилие в части посещения примерок, выбора ткани и обсуждения условий труда портного. Специалист не только сошьет желаемый наряд, но и поможет выбрать крой, подчеркивающий достоинства фигуры и скрывающий ее недостатки, а также какие аксессуары следует подобрать, чтобы образ был завершенным и моде под стать. Если у клиента нет времени и сил даже на выбор ткани и фурнитуры, он может показать мастеру фото желаемого наряда или попробовать нарисовать платье на бумаге. Ведь квалифицированный портной – это не только мастер пошива, но и художник, и дизайнер-модельер, и стилист!

Фантазия-реальность

Другое дело, когда на пошив наряда есть время и силы, и желание, но нет определенных знаний в части раскройки, снятия мерок, выбора ткани, фурнитуры и самого процесса создания платья.

Прежде чем приступить к процессу пошива наряда, изучите образы в Интернете. В Сеть часто выкладывают фотографии готовых моделей, которые прошли проверку у стилистов и дизайнеров. Если образ желаемого наряда сформировался в голове, здесь могут возникнуть проблемы в части выбора ткани. В воображении она будет, а вот в реальности нет.

Какие ткани подойдут



Для праздничного платья следует выбирать следующие виды тканей: хлопок, лен, шерсть, шелк и вискоза. Образ не должен выглядеть тяжелым и мрачным, поэтому предпочтение стоит отдать светлым цветам. Кстати, дизайнерами официально был выбран цвет 2020 года – им стал классический синий, который отлично сочетается со многими цветами, позволяет сделать образ ярким и неповторимым.Хлопчатобумажные ткани больше всего подходят для летнего теплого сезона. Выбирая лен, отдайте предпочтение ткани с примесью синтетики, так она будет меньше мяться при носке. Платье из шерсти идеально сядет по фигуре. Крепдешин – разновидность шелка – станет отличным вариантом ткани для пошива праздничного платья в холодное время года.

Самое главное – правильно снять мерки

Когда ткань выбрана, подберите фурнитуру к платью. В 2020 году модным вариантом являются пайетки и стразы, рукава-фонари и рюши. Переходим к следующему этапу пошива платья – снятию мерок. Первым делом измеряют ширину плеч и обхвата руки от локтя до плеча. Далее ткань складывают пополам и в углу помечают цифрой, обозначающей ширину плеч. От этой цифры теперь можно схематично нарисовать плечо общей длиной в 7 см и провести линию горловины. После этого рисуем прорезь для рукава шириной 3 см и глубиной 18 см. Длину платья отмеряют от угла в 150 градусов сложенной ткани. Выкраивать рукав необходимо, добавив к его ширине еще 2 см. Вырезав рукав, сложите его пополам и пришейте его окат к платью. Если платье запланировано без рукава, ситуация упрощается. Оптимальная же длина рукава – 65 см.

Перед тем, как начать шить платье с помощью машинки, схематично наметайте нитками вручную и сделайте несколько контрольных замеров, подгоняя платье по фигуре. Если в наряде будут обнаружены недочеты, их легко устранить, выдернув нитки. А вот когда платье прострочено на машинке, это будет не только дополнительной кропотливой работой, но и есть вероятность испортить ткань дырками, сделанными иглой.

Только не сам

Измерение женской одежды кажется сложным лишь на первый взгляд. Единственное правило, которое требуется при снятии мерок – вы не должны снимать их с себя самостоятельно. Таким образом, чтобы померить обхват груди, необходимо захватить переднюю часть от середины одной подмышки и протянув измерительную ленту до середины другой. Полученный результат умножить на 2. Талия измеряется таким же способом, только мерка берется в самой узкой части и умножается на 2. С шириной бедер поступаем так же. Не забывайте, что к полученным результатам следует добавить пару сантиметров в том случае, если планируется вытачка на платье или какой-либо другой декоративный элемент, являющийся составной частью целого наряда.