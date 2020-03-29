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Культиваторы первыми «вступят в бой» на дачах Бердска в апреле

12:52 29.03.2020 Фото: pixabay
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Проверяем исправность садовой техники и инвентаря. Готовимся с лету-2020.

Культиваторы первыми «вступят в бой» на дачах Бердска в апреле
На носу новый дачный сезон. Наступило время проверить исправность садового инвентаря. Ведь то, в каком состоянии находятся инструмент и техника, влияет на своевременность ранних посадок, обработку газонов и многолетних растений. Прежде всего стоит обратить внимание на состояние бензиновых и электрических инструментов.

Газонокосилки

Газонокосилка — один из основных инструментов садовода. В случае обслуживания бензомоторной модели газонокосилки необходимо удалить остатки топлива из бака: проводится это при работе двигателя на холостом ходу. Масло заменяется на свежее. Также следует проверить состояние свечи зажигания, воздушного фильтра и охлаждающие ребра цилиндра и при необходимости очистить их. Если речь идет об электрической или аккумуляторной газонокосилке, здесь в первую очередь проверяются контакты, перезаряжаются батареи.
Более серьезную технику, такую как газонокосилки-тракторы или райдеры, лучше обслуживать в сервисном центре. Специалисты проводят комплексную проверку всех механизмов, тестирование топливной и электрической систем. При необходимости проводится замена фильтров, ремней и даже двигателя.

Бензопилы

Цепная пила — это инструмент, требующий особенно бережного обращения. Поэтому, прежде чем приступать к обслуживанию, стоит внимательно изучить инструкцию по эксплуатации. Перед помещением инструмента на хранение требуется очистить все элементы от грязи и пыли, проверить и при необходимости очистить свечу зажигания, воздушный фильтр, ребра охлаждения цилиндра и режущее оборудование в соответствии с указаниями. Для защиты металлических элементов пилы их надо смазать тонким слоем масла или обработать специальной аэрозольной смазкой. Цепи следует хранить в масляной ванне, шину — завернутой в промасленную ткань.
А вот топливную смесь в баке оставлять не стоит. Если после слива в баке, карбюраторе или топливном шланге осталось топливо, его необходимо дожечь; запустите двигатель и дайте оставшемуся топливу выработаться. Крайне важно помнить, что двигатель должен выработать остаток топлива на холостых оборотах. Газовать при этом ни в коем случае нельзя. Место для хранения бензопилы должно быть сухим, защищенным от пыли и солнечных лучей.

Культиваторы

С приходом весны эти инструменты первыми «вступают в бой». Для того, чтобы первый пуск после простоя оказался успешным, культиватор надо было должным образом подготовить к хранению. Все механизмы должны быть очищены от загрязнений. Фрезы и внешнюю поверхность редуктора необходимо протереть машинным маслом. Это защитит их от коррозии. С этой же целью съемные металлические элементы стоит хранить в деревянном контейнере, который будет впитывать излишек влаги. А чтобы избежать растяжения троса, на зиму его необходимо снимать.
Очень важно обеспечить правильное хранение двигателя. Топливо из топливного бака и поплавковой камеры карбюратора должно быть слито. Наружные поверхности двигателя должны быть протерты промасленной тканью.

Подготовила Ольга Вересова по материалам zapchasti-service.ru.

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