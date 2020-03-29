На кладбищах Италии нет мест, актуально только одно — выжить в эпоху COVID-19, рассказала Полина Головина из Италии

«Никогда не слышала, как звонит колокол по мертвым. Сейчас слышу постоянно. И этот звук въедается в уши, хочется сжаться и спрятаться в самый дальний угол квартиры.» — рассказала россиянка, живущая в Италии.

В Италии закрыто все кроме продовольственных магазинов и аптек

С каждым днем коронавирус охватывает все больше территорий и появляется все больше заболевших людей. На сегодняшний день цифры зараженных по некоторым странам не утешительны и даже пугающие. По количеству заболевших на первом месте сейчас находится США (89 284), затем Италия(81 704) и только на 3 месте Китай ( 81 351).

Жительница Петербурга, проживающая сейчас в Италии написала письмо-послание, которое описывает всю ситуацию происходящих событий из эпицентра бушующей эпидемии. В своем послании она говорит, что хочет достучаться хоть до кого-нибудь.

Вы даже понятия не имеете, что вас ждет через несколько недель! И как за такое короткое время меняется твоя жизнь, превращаясь в фильм — катастрофу наяву. Я не призываю паниковать, но умоляю вас: свои привычки нужно изменить сейчас, т.к. через пару недель будет поздно. Не выходите из дома, не принимайте гостей, родственников, не ходите на работу, школу, университет. ( Это конечно в основном зависит от государства, но все же..) Носите маски, мойте руки. Дорожите своими близкими. Выходите из дома редко, и по крайней необходимости. Тренажеры, книги, фильмы вам в помощь.

На протяжении первых двух недель все ходили на работу, пытались смеяться, спасали свой бизнес, вели привычный образ жизни, а сейчас актуальным для жителей стало только одно — выжить. Люди борются за жизнь и среди тех, кто это делает обязательно есть ваши знакомые. Все что можно оборудуют под госпитали, это больше похоже на войну, рассказывает Полина.

Закрыто все, кроме продовольственных магазинов и аптек. Мы выходим из дома раз в неделю за продуктами, в масках и перчатках. Нужно иметь с собой разрешение на выход, магазин только рядом с домом в радиусе до 1 км. Могут отследить по GPS ( номер твоего телефона указан в разрешении). Иначе — штраф 206 Евро и уголовная ответственность. Постов много, проверяют всех подряд, и на машине, и пешком. Если у вас под домом 1 маленький магазинчик, и дорогой, а вы хотите в тот, где привыкли закупаться, никого не интересует. Больных принимают только тех, кто между жизнью и смертью, при этом тем, кто безнадежны позволяют просто умереть. Если привозят двоих, 30-летнего и 50-летнего, спасут 30-летнего, т. к. часто респираторных аппаратов нет. Больные лежат повсюду — в коридорах, проходах. Сами врачи работают без смен, просто до тех пор, пока стоят на ногах. Сами врачи мрут как мухи.

Петербурженка отмечает, что начиналось все спокойно:

23 февраля — вся Италия открыта, кроме нескольких мелких городков, всего 100 зараженных. Чуть больше недели и начинают закрывать школы, университеты, дети гуляют по улицам и наслаждаются погодой. В дату 8 марта уже 6000 тысяч зараженных дней , закрывают бары, музеи, театры, торговые центры. Тесты делают только тем, у кого есть симптомы. Вся Италия становится красной зоной уже 11 марта — 13 000 тысяч зараженных, закрывается все кроме продовольственных магазинов и аптек, еще можно выходить на улицу по одиночке. На 21 марта цифра заболевших превышает 60 000, число умерших около 6000 тысяч человек. Закрыты все фабрики, патрули выписывают штрафы практически всем, за едой можно выходить раз в 3 дня и только в ближайший магазин.

Если вашего родственника увезли с короной, и он не смог выздороветь, то вы его больше никогда не увидите. С телом не дают прощаться, а увозят напрямую в крематорий. Сейчас умирает по 700-800 человек в день. Для маленькой Италии это огромная цифра. Умирают отнюдь не только старики, но и 30-летние, и 40-летние. Умирают очень быстро, за несколько дней, с момента как вы поймете, что у вас корона. И даже могучие, сильные, как быки мужики с сильным иммунитетом. И даже дети.

Все это произошло в Италии за 1 месяц. Многие подписчики не верят происходящему, Полине позже для подтверждения своих слов пришлось снять видео, где запечатлена та самая колокольня. Напоследок Полина

говорит, что единственный способ обезопасить себя от вируса — это самоизоляция.