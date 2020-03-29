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Распространяют коронавирус в очередях на анализы в платных лабораториях

11:30 29.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В России проведено уже свыше 249 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Кроме того, в стране работают 85 лабораторий Роспотребнадзора и более 170 лабораторий при поликлиниках, где делают анализы. Врачи советуют сидеть дома.

Распространяют коронавирус в очередях на анализы в платных лабораториях
Очереди на анализ могут быть фактором распространения коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Распространяют коронавирус в очередях на анализы в платных лабораториях

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Очереди в платные лаборатории, где можно сдать анализ на выявление коронавируса, могут быть фактором распространения вируса, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«Если у вас нет всего комплекса симптомов заболевания или есть часть из них, но самочувствие не ухудшается, останьтесь дома. А если ухудшается, то вызовите врача. Очереди на тестирование — фактор распространения вируса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае показаний (прибытие из неблагополучной по коронавирусу страны, контакт с заболевшими, диагноз «пневмония») анализы у вас обязательно возьмет медработник. «Сообщите о контакте по телефону горячей линии 8800-2000-112, а в случае ухудшения самочувствия — по телефонам 103 ли 112», — добавляется в сообщении.

В России проведено уже свыше 249 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Кроме того, в стране работают 85 лабораторий Роспотребнадзора и более 170 лабораторий при поликлиниках, где делают анализы, а также две частных сети в Москве и Санкт-Петербурге, передает «ПГ».

В России сутки зафиксировано 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах. Общее число заболевших в стране — 1264 человек.

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