Вернули из-за границы около 13,5 тыс. россиян за сутки 27 марта

Более 13,4 тыс. россиян вернулись 27 марта из-за рубежа

Министерство транспорта РФ сообщило, что 27 марта из-за рубежа вернулись более 13,4 тыс. россиян 106 чартерными рейсами. На 28 марта было запланировано 92 чартера.

«27 марта выполнено 106 чартерных рейсов из иностранных государств в Россию, перевезено 13 429 российских граждан», — указано в сообщении Минтранса.

Если говорить о странах, вывоз россиян из которых, по мнению МИД РФ, требует экстренных мер, то на 28 марта планируются рейс Azur Air из Ла-Романы в Доминикане (по предварительным данным, 363 человека), рейс авиакомпании «Победа» из Дубая (189 человек), рейс Air Moldova из Кишинева (165 человек). Всего на 28 марта запланировано 92 чартерных рейса, сообщило министерство. В частности, планируется рейс авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» из Денпасара (Индонезия). Самолет рассчитан на 457 мест, идет продажа билетов.

30 марта планируется рейс авиакомпании Azur Air из Канкуна (Мексика), рассчитанный на 214 граждан России. 1 апреля запланирован рейс «Аэрофлота» из Дели (Индия), которым перевезут 400 пассажиров. «Подтверждение авиационных властей Индии ожидается», — отмечается в сообщении Минтранса. Также прорабатывается возможность организации рейса из Калькутты, где сейчас, по данным МИД РФ, находится 141 гражданин России.

1 апреля запланирован рейс «России» из Гоа (Индия), идет продажа билетов. Также 1 апреля планируется рейс «России» из Занзибара (127 человек), Маврикия (139 человек) и с Сейшельских островов (157 человек). По данным Минтранса, 31 марта — 1 апреля возможен рейс Azur Air по маршруту Москва — Рио-де-Жанейро (Бразилия) — Лима (Перу) — Варадеро (Куба) — Москва (предварительно, 524 человека). «Ожидается официальное разрешение от авиационных властей Перу и прорабатывается возможность посадки в Варадеро», — говорится в сообщении. Минтранс также сообщает, что «Аэрофлот» готов вывезти пассажиров из Индонезии четырьмя специальными дополнительными рейсами. По информации посольства РФ, в Индонезии сейчас находится порядка 3600 граждан России.

Эксперты специальной рабочей группы формируют график вывоза российских граждан с учетом данных МИД РФ, передает ТАСС.