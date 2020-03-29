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Вернули из-за границы около 13,5 тыс. россиян за сутки 27 марта

11:45 29.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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30 марта планируется рейс авиакомпании Azur Air из Канкуна (Мексика), рассчитанный на 214 граждан России. 1 апреля запланирован рейс «Аэрофлота» из Дели (Индия), которым перевезут 400 пассажиров.

Вернули из за границы около 13,5 тыс. россиян за сутки 27 марта
Более 13,4 тыс. россиян вернулись 27 марта из-за рубежа

Министерство транспорта РФ сообщило, что 27 марта из-за рубежа вернулись более 13,4 тыс. россиян 106 чартерными рейсами. На 28 марта было запланировано 92 чартера.

«27 марта выполнено 106 чартерных рейсов из иностранных государств в Россию, перевезено 13 429 российских граждан», — указано в сообщении Минтранса.

Если говорить о странах, вывоз россиян из которых, по мнению МИД РФ, требует экстренных мер, то на 28 марта планируются рейс Azur Air из Ла-Романы в Доминикане (по предварительным данным, 363 человека), рейс авиакомпании «Победа» из Дубая (189 человек), рейс Air Moldova из Кишинева (165 человек). Всего на 28 марта запланировано 92 чартерных рейса, сообщило министерство. В частности, планируется рейс авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» из Денпасара (Индонезия). Самолет рассчитан на 457 мест, идет продажа билетов.

30 марта планируется рейс авиакомпании Azur Air из Канкуна (Мексика), рассчитанный на 214 граждан России. 1 апреля запланирован рейс «Аэрофлота» из Дели (Индия), которым перевезут 400 пассажиров. «Подтверждение авиационных властей Индии ожидается», — отмечается в сообщении Минтранса. Также прорабатывается возможность организации рейса из Калькутты, где сейчас, по данным МИД РФ, находится 141 гражданин России.

1 апреля запланирован рейс «России» из Гоа (Индия), идет продажа билетов. Также 1 апреля планируется рейс «России» из Занзибара (127 человек), Маврикия (139 человек) и с Сейшельских островов (157 человек). По данным Минтранса, 31 марта — 1 апреля возможен рейс Azur Air по маршруту Москва — Рио-де-Жанейро (Бразилия) — Лима (Перу) — Варадеро (Куба) — Москва (предварительно, 524 человека). «Ожидается официальное разрешение от авиационных властей Перу и прорабатывается возможность посадки в Варадеро», — говорится в сообщении. Минтранс также сообщает, что «Аэрофлот» готов вывезти пассажиров из Индонезии четырьмя специальными дополнительными рейсами. По информации посольства РФ, в Индонезии сейчас находится порядка 3600 граждан России.

Эксперты специальной рабочей группы формируют график вывоза российских граждан с учетом данных МИД РФ, передает ТАСС.

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От редакции

Своих не бросаем?

Рома, 29 марта 2020 13:11
своих бросать не надо, НО за каждое место этим любителям дешевых билетов, и переносчикам заразы , надо бы выкатить такую стоимость которая была бы равна стоимости аппарата ИВЛ

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