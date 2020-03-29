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Растерзала стая бродячих собак 11-летнего мальчика на пустыре в Саяногорске

12:00 29.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С множественными укушенными ранами ребенок попал в больницу. СК возбудил уголовное дело по факту нападения собак. Увидев псов, дети бросились наутек.

Растерзала стая бродячих собак 11 летнего мальчика на пустыре в Саяногорске
Собаки искусали ребенка

В Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на ребёнка, сообщили в главке Следственного комитета России в субботу.

27 марта 2020 года в следственные органы поступило сообщение о госпитализации в травматологическое отделение Саяногорской межрайонной больницы 11-летнего мальчика с телесными повреждениями в виде множественных укушенных ран конечностей. Следственными органами СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, днем 26 марта 2020 года 11-летний мальчик гулял вместе со сверстниками на территории, прилегающей к заброшенному зданию комбината в городе Саяногорске. Заметив приближающуюся стаю бродячих собак, дети бросились бежать. Пострадавший мальчик один побежал в сторону поля, где его догнали и покусали собаки, в результате чего подросток получил множественные телесные повреждения. Ребенка доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации муниципального образования города Саяногорска, ответственным за отлов и содержание безнадзорных животных.

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