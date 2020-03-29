75 дней до Победы: в небе ракеты разных огней, как люстры, горят

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Георгий Потапов

1943 /23 августа Добрый день, здравствуйте, дорогое мое семейство.



Дорогая моя Шура и милые дети мои Боря, Миша, Галя, шлю вам всем по низкому поклону и жизни вашей желаю всего самого хорошего. Шура, письма вам пишу редко. С фронта посылаю только второе письмо. От вас получил тоже только два. Я в настоящее время нахожусь на Ленинградском фронте, чувствую себя пока хорошо, что будет дальше? Пока жив, здоров, обо мне не беспокойтесь, буду жив, вернусь. Пока до свидания, до будущего свидания. Живите, как будто я дома, чувствуйте меня … Боря, Миша, Галя, слушайте маму. Шура, прошу тебя, жалей сама себя, шибко ну не убивайся работой, так что будь сама себе хозяйка, не завидуй людям и их богатству, завидуй здоровому человеку. Есть счастье в жизни, так будь те же счастливы, живите без меня, может, придет то время, встретите меня. У нас пока тепло, весело каждую ночь смотрим в небе ракеты разных огней, как люстры, горят, так что в мирное время это стоило бы дорого такие огни смотреть. А тут бесплатно не хочется смотреть, посмотрел бы лучше на темную керосиновую лампу — было бы веселее. Пишите ответ, передавай мамаше и деткам всем по низкому поклону. Жив ли Федор? Пишите письмаваш (подпись)

Новосибирская обл.

Город Новосибирск

Поселок Бердск улица



Фронтовик шлет весточку родным

Обская ПолучитАлександре АлексеевнеПотаповой___________________________________Полевая почта 43 737(подпись)