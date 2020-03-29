29.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Госпиталь на 800 коек для зараженных коронавирусом откроют в Новосибирске

12:45 29.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

Регион увеличивает количество аппаратов ИВЛ. Готовы к работе 537 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, из консервации выводится 21 резервный аппарат. Дополнительно идет закупка ещё 21 аппарата ИВЛ.

Госпиталь на 800 коек для зараженных коронавирусом откроют в Новосибирске
Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов рассказал, что в регионе есть 4 аппарата ЭКМО, все они находятся в клинике Мешалкина
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Госпиталь на 800 коек для зараженных коронавирусом откроют в Новосибирске

Не закрывшиеся на карантин кафе, магазины, салоны красоты и спортклубы проверят 30 марта в БердскеГоспиталь на 800 коек для зараженных коронавирусом откроют в НовосибирскеЕщё 212 новостей

800 коек готовит Новосибирская область для пациентов с коронавирусной инфекцией. Госпиталь будет развернут на базе новосибирской больницы №11.

Об этом накануне на брифинге заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов: «Если мы сейчас не подготовимся и не предпримем меры, потом будет некогда этим заниматься. Поэтому мы создаем этот госпиталь. Понадобится он или нет, но он у нас будет».

Такую работу проводят все регионы России. В Новосибирской области госпиталь будет развернут в течение следующей недели. Также Константин Хальзов рассказал, что в регионе есть 4 аппарата ЭКМО, все они находятся в клинике Мешалкина. С руководством клиники достигнута договоренность о передаче аппаратов в лечебные учреждения области при первой необходимости.

Регион увеличивает количество аппаратов ИВЛ. Готовы к работе 537 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, из консервации выводится 21 резервный аппарат. Дополнительно идет закупка ещё 21 аппарата ИВЛ, сообщили в минздраве Новосибирской области в субботу.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Понадобится госпиталь?

Аноним, 29 марта 2020 13:08
Понадобится. И ещё как. Где-то к середине апреля уже понадобится. А к концу апреля мест в нём уже не будет.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лунный календарь посадки рассады на 27 — 29 марта 2020 года: фаза растущей луны 1
13:21 29-03-2020
Лунный календарь посадки рассады на 27 — 29 марта 2020 года: фаза растущей луны
БердскНе закрывшиеся на карантин кафе, магазины, салоны красоты и спортклубы проверят 30 марта в Бердске
13:15 29-03-2020
Не закрывшиеся на карантин кафе, магазины, салоны красоты и спортклубы проверят 30 марта в Бердске
Первый ребенок умер от коронавируса в США. Ему не было и годика
13:06 29-03-2020
Первый ребенок умер от коронавируса в США. Ему не было и годика
Без платья, в платье и в очень красивом платье
13:02 29-03-2020
Без платья, в платье и в очень красивом платье
Бердск75 дней до Победы: в небе ракеты разных огней, как люстры, горят
13:00 29-03-2020
75 дней до Победы: в небе ракеты разных огней, как люстры, горят
Культиваторы первыми «вступят в бой» на дачах Бердска в апреле
12:52 29-03-2020
Культиваторы первыми «вступят в бой» на дачах Бердска в апреле
На кладбищах Италии нет мест, актуально только одно - выжить в эпоху COVID-19, рассказала Полина Головина из Италии
12:52 29-03-2020
На кладбищах Италии нет мест, актуально только одно - выжить в эпоху COVID-19, рассказала Полина Головина из Италии
Шумит в двигателе: 10 причин обратиться в автосервис
12:49 29-03-2020
Шумит в двигателе: 10 причин обратиться в автосервис
Почему старообрядцы жили в гробах? Почему умирающего клали в гроб на гвозди и заколачивали гроб?
12:46 29-03-2020
Почему старообрядцы жили в гробах? Почему умирающего клали в гроб на гвозди и заколачивали гроб?
Госпиталь на 800 коек для зараженных коронавирусом откроют в Новосибирске 1
12:45 29-03-2020
Госпиталь на 800 коек для зараженных коронавирусом откроют в Новосибирске