Госпиталь на 800 коек для зараженных коронавирусом откроют в Новосибирске

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов рассказал, что в регионе есть 4 аппарата ЭКМО, все они находятся в клинике Мешалкина

800 коек готовит Новосибирская область для пациентов с коронавирусной инфекцией. Госпиталь будет развернут на базе новосибирской больницы №11.

Об этом накануне на брифинге заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов: «Если мы сейчас не подготовимся и не предпримем меры, потом будет некогда этим заниматься. Поэтому мы создаем этот госпиталь. Понадобится он или нет, но он у нас будет».

Такую работу проводят все регионы России. В Новосибирской области госпиталь будет развернут в течение следующей недели. Также Константин Хальзов рассказал, что в регионе есть 4 аппарата ЭКМО, все они находятся в клинике Мешалкина. С руководством клиники достигнута договоренность о передаче аппаратов в лечебные учреждения области при первой необходимости.

Регион увеличивает количество аппаратов ИВЛ. Готовы к работе 537 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, из консервации выводится 21 резервный аппарат. Дополнительно идет закупка ещё 21 аппарата ИВЛ, сообщили в минздраве Новосибирской области в субботу.