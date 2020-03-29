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Сгорело 25 гектаров сухого камыша в Ростове-на-Дону. Погиб пожарный

12:30 29.03.2020 Фото: МЧС
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Недалеко от места пожара находится крупный стадион «Ростов-Арена». вертолет Ми-8, задействованный в тушении пожара, сбросил на место возгорания около 40 тонн воды. Поджог может быть основной версией причин пожара.

Сгорело 25 гектаров сухого камыша в Ростове на Дону. Погиб пожарный
При тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону погиб пожарный

Гибель пожарного при тушении крупного природного пожара в Ростове-на-Дону подтвердили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Ранее о смерти спасателя ТАСС сообщили в правоохранительных органах Ростовской области.

«Подтверждаем, что погиб пожарный. Подробности случившегося выясняются», — сказали в главке.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Ярослав Гладченко также сообщил ТАСС, что площадь пожара увеличилась до 25 га.

Недалеко от места пожара находится крупный стадион «Ростов-Арена». «Угрозы каким-то строениям, угрозы «Ростов-Арене» отсутствуют. Работаем по загоранию сухой растительности», — сказал представитель главка.

В региональном главке также отметили, что вертолет Ми-8, задействованный в тушении пожара, сбросил на место возгорания около 40 тонн воды.

Возгорание возникло на улице Чемордачка, 4А, камыш горит вдоль дороги. Отмечалось, что площадь пожара составляет 700 кв. м. Как сообщали ТАСС в пресс-службе МЧС, к тушению пожара, которому присвоен четвертый номер сложности, привлечены вертолет Ми-8 и пожарный поезд. В борьбе с огнем задействовано более 140 человек и 50 единиц техники. Работу пожарных осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 17 м/с.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, поджог может быть основной версией причин пожара.

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